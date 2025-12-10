Puro Deporte

Así luce ahora el ‘Popeye ruso’ tras retirar el aceite de sus bíceps: médico advirtió posible amputación

Kirill Tereshin mostró el cambio en su brazo tras una cirugía que le retiró el aceite que infló sus músculos de forma extrema

Por O Globo / Brasil / GDA
El “Popeye ruso” documentó en redes sociales la transformación de su brazo tras el retiro del aceite que ponía en riesgo su salud.
El “Popeye ruso” documentó en redes sociales la transformación de su brazo tras el retiro del aceite que ponía en riesgo su salud. (Kirill Tereshin/IG)







notas iaKirill TereshinPopeye Ruso
