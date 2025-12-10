Así luce ahora el ‘Popeye ruso’ tras retirar el aceite de sus bíceps: médico advirtió posible amputación

El “Popeye ruso” documentó en redes sociales la transformación de su brazo tras el retiro del aceite que ponía en riesgo su salud.

Kirill Tereshin, conocido como el Popeye ruso, mostró en redes sociales el resultado de una cirugía en la que le retiraron el Synthol, un compuesto a base de aceite que infló artificialmente sus brazos durante años.

El joven de 29 años ganó notoriedad internacional en 2017, luego de compartir imágenes en las que presumía bíceps desproporcionados, que simulaban los del personaje animado Popeye. Esa apariencia fue posible gracias a la aplicación de Synthol, una mezcla de 85% de aceite, 7,5% de lidocaína y 7,5% de álcool.

Durante los últimos meses, Tereshin documentó en Instagram el proceso médico que redujo drásticamente uno de sus brazos. Sitios de noticias reportaron que sufría necrosis y que existía riesgo de amputación.

Aunque negó complicaciones, sí reconoció la necesidad de una cirugía de injerto de piel, programada para esa misma semana, según anunció en YouTube a finales de noviembre. Indicó que sus exámenes salieron bien y atribuyó los rumores a información falsa en Internet.

Además del retiro del aceite en el brazo, también eliminó relleno facial que había utilizado para modificar su rostro.

En años anteriores, se sometió a varias cirugías después de recibir advertencias médicas por riesgo de infección generalizada. En redes sociales llegó a pedir oraciones ante la gravedad de su situación.

