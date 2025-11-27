Puro Deporte

‘Popeye ruso’ podría perder ambos brazos tras inyectarse aceite en los bíceps

El joven fisicoculturista ruso Kirill Tereshin podría someterse a amputaciones tras sufrir necrosis en ambos brazos por inyecciones de Synthol

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Kirill Tereshin enfrenta amputaciones tras daños por Synthol. Infección, necrosis y cirugías no han logrado frenar el deterioro en sus bíceps.
Kirill Tereshin enfrenta amputaciones tras daños por Synthol. Infección, necrosis y cirugías no han logrado frenar el deterioro en sus bíceps. (Kirill Tereshin/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaKirill Tereshin
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.