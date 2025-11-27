‘Popeye ruso’ podría perder ambos brazos tras inyectarse aceite en los bíceps

Kirill Tereshin enfrenta amputaciones tras daños por Synthol. Infección, necrosis y cirugías no han logrado frenar el deterioro en sus bíceps.

Una infección profunda provocada por inyecciones de Synthol y otras sustancias pone en riesgo la vida del fisicoculturista ruso Kirill Tereshin, de 29 años, quien podría perder los dos brazos si no logra estabilizar su condición médica.

Tereshin se volvió viral en redes sociales desde 2017 por el tamaño inusual de sus bíceps, alcanzado mediante la inyección de aceite, vaselina y lidocaína. La práctica, altamente peligrosa, le provocó una necrosis severa que requiere atención quirúrgica urgente. Médicos informaron que solo una intervención de un equipo multidisciplinario podría intentar frenar el daño, pero esa opción solo será viable si se controla la infección.

El atleta afirmó en entrevistas anteriores que sus bíceps “llegaron a explotar”, generando lesiones abiertas en tejidos necrosados. Desde entonces, ha sido sometido a cirugías para retirar partes del músculo muerto y acumulaciones de aceite, sin lograr evitar el deterioro progresivo.

En 2019, se sometió a una operación para intentar detener el daño, pero los resultados no fueron positivos. De acuerdo con médicos citados por la revista Men’s Health, la fibrosis causada por el uso continuo de Synthol evolucionó a necrosis, lo que mantiene el riesgo de amputación elevado.

Intentó una carrera en el MMA

Además de su exposición en redes sociales, Kirill Tereshin intentó lanzar una carrera como luchador. En setiembre de 2021 participó en un combate de artes marciales mixtas (MMA), donde sufrió un desgarro interno en el bíceps izquierdo tras lanzar varios golpes al oponente.

A los 20 años, Tereshin se había dedicado por completo al fisicoculturismo y comenzó a inyectarse en los brazos una combinación de Synthol, lidocaína y alcohol para lograr volumen sin realizar entrenamientos intensivos. Su popularidad creció con su participación en modalidades como la lucha de bofetadas, además de un enfrentamiento con el bloguero y peleador Oleg Mongol en un octágono improvisado en Rusia. En esa pelea, cayó en el primer asalto.

Ya había tenido complicaciones médicas

No es la primera vez que el joven ruso enfrenta complicaciones de salud por sus modificaciones corporales. En varias ocasiones, debió someterse a cirugías para eliminar tejido muerto y drenar restos de aceite. Sin embargo, ahora, los médicos afirman que la posibilidad de amputar ambos brazos es más real que nunca.

El propio Tereshin admitió su arrepentimiento por haber recurrido a estos métodos para aumentar el tamaño de sus músculos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.