Así ingresó la policía al gimnasio para detener a estrella del baloncesto mientras equipos calentaban (video)

Miembros de Fuerza Publica ingresan a la cancha del gimnasio del Liceo de Heredia, ante la sorpresa del equipo de San Ramón. Captura de pantalla transmisión de Basket 506 en Youtube.

Los aficionados, expectantes, observaban a los jugadores durante el calentamiento previo al partido del miércoles pasado entre SEMEDES Heredia y ARBA San Ramón, en el gimnasio del Liceo de Heredia, pero de repente ocurrió lo impensado cuando aparecieron unos uniformes de policía.

El inesperado momento se vivió antes del arranque del compromiso por el campeonato de baloncesto de Primera División, cuando siete hombres —seis con uniformes policiales y cuatro de ellos con pasamontañas— ingresaron a la cancha. Puede observarlo al minuto 4:16 del siguiente video de YouTube, que transmitió en vivo el partido por el canal Basket 506.

El juego estaba a punto de iniciar. Los jugadores ya habían realizado los lanzamientos al aro y los diferentes ejercicios de estiramiento. Todo estaba dispuesto para escuchar las alineaciones de cada equipo.

Los basquetbolistas, como es costumbre, se reunieron frente al banquillo para esperar el ritual de la presentación. Cada uno estaba muy atento a escuchar su nombre para ingresar al rectángulo de juego, saludar a sus compañeros y formar la fila.

Sin embargo, cuando el presentador empezó a leer los nombres del quinteto visitante de ARBA San Ramón, de pronto aparecieron en medio de la cancha seis figuras uniformadas de negro, acompañadas por un sétimo hombre al frente, lo cual dejó atónitos a los presentes.

Mientras caminaban hacia el otro extremo de la cancha, interrumpieron a los basquetbolistas de San Ramón, quienes no se alinearon en el rectángulo y, por el contrario, comenzaron a mirar al banquillo de SEMEDES Heredia para intentar entender qué estaba sucediendo.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Policía Judicial, se realizó el arresto de un basquetbolista de apellido Shedden, a cargo de oficiales de la delegación de Heredia, por solicitud de la Fiscalía de Puntarenas.

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas informó que el caso se tramita bajo la causa 25-000335-0061-PE, “por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado”.

El presentador mantuvo la calma y continuó con la lectura de la alineación, mientras los jugadores ramonenses se alineaban y observaban, de forma furtiva, lo que ocurría en el otro costado, sin comprender con certeza la situación.

Mientras la transmisión del juego mantenía la atención sobre los integrantes de ARBA San Ramón, se escuchaban los nombres de los jugadores del quinteto herediano, y los asistentes al partido aún no salían de su asombro.

Finalmente, la policía detuvo al jugador y el partido se pudo realizar con normalidad.