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Así ingresó la policía al gimnasio para detener a estrella del baloncesto mientras equipos calentaban (video)

Miembros de la Fuerza Pública de Heredia y el OIJ ingresaron a la cancha del gimnasio del Liceo de Heredia para detener a basquetbolista por caso de homicidio

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Por Juan Diego Villarreal
Policias ingresan a gimnasio Gimnsio del Liceo de Heredia 17 de marzo del 2026 Captura de pantalla transmisión de Basket 506 Youtube.
Miembros de Fuerza Publica ingresan a la cancha del gimnasio del Liceo de Heredia, ante la sorpresa del equipo de San Ramón. Captura de pantalla transmisión de Basket 506 en Youtube. (Captura de pantalla transmisión de Basket 506 Youtube./La Nación)







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Detención de jugador de BaloncestoAcusado de homicidio
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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