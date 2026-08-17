Así funciona el novedoso método de Ismael Rescalvo en los entrenamientos de Alajuelense

Ismael Rescalvo se mantiene invicto con Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Apertura 2026 y en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Joseph Joseph cuenta como anécdota que cuando Liga Deportiva Alajuelense empezó pretemporada no vio las primeras prácticas en cancha bajo las órdenes de Ismael Rescalvo, pero cuando lo hizo, algo le llamó la atención de inmediato.

El jerarca de la Liga notó que muchas cosas eran diferentes, desde la actitud, con los jugadores realmente dándolo todo en ese entrenamiento. Y no es que antes no lo hicieran, pero no era lo habitual.

Pensó que seguro ese día tenían algo especial, porque lo que vio en una de las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, resultó totalmente nuevo para él.

Sin embargo, su mayor sorpresa vino después, cuando al presidente de la Liga le dijeron que no era una percepción de justo ese día.

¿Qué es lo diferente que implementa Ismael Rescalvo en Alajuelense? Tras el triunfo de Alajuelense contra Puntarenas FC en el Estadio Alejandro Morera Soto, Aarón Salazar respondió esa consulta.

“A nivel de entrenamiento hay un método que agregó a los entrenamientos que es a nivel de puntos y un ranking de todos los jugadores basado en competiciones, en ganes y en ciertas tareas”, expresó Aarón Salazar.

Kenyel Michel está encendido con Liga Deportiva Alajuelense. Los mexicanos Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros jugaron juntos el sábado pasado. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Según él, es una dinámica que aumenta la competitividad dentro del grupo, con sistemas de puntuación según las tareas que les solicitan.

“Los entrenamientos se realizan a un nivel muy alto y es algo que necesitamos como equipo. Eso está haciendo que el equipo entrene al 100%, al final del mes los que quedan arriba ganan dinero y los de abajo le pagan a los de arriba”, confesó el futbolista.

Ismael Rescalvo y César Alpízar dan sus impresiones tras el partido entre Alajuelense y Puntarenas

De inmediato, dijo que más que quedarse con el premio, lo que ese método provoca es que haya más competitividad en el día a día y que eso también se refleja en los partidos.

“Ni siquiera es tanto un tema de dinero, sino un tema de que nadie quiere ser el último. Entonces, los entrenamientos son al 100% todo”, destacó.

Además, Aarón Salazar dijo que este método que Ismael Rescalvo llevó a la Liga es novedoso en el fútbol nacional, porque “esto yo no lo había visto, hasta ahora”.

Aarón Salazar está seguro de que el método que Ismael Rescalvo llevó a Liga Deportiva Alajuelense fomenta la competencia interna. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

En cuanto al arranque de Alajuelense, el futbolista mencionó que los resultados son importantes para la confianza del grupo.

“Creo que el equipo está mostrando mucha madurez, mucha solidez también, está mostrando carácter a la hora de encontrar alguna dificultad y eso es bueno para lo que viene”, apuntó.

También dijo que Alajuelense mantiene la línea de los últimos años, dándole importancia tanto al campeonato nacional como a la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Conforme sigamos ganando y sigamos puntuando sí se puede interpretar como golpes en la mesa, como mensajes que el equipo da de que va por todo y eso es lo que estamos haciendo, estamos jugando para ganar ambos partidos”, subrayó.

Alajuelense rumbo a El Salvador

Alajuelense viajará a El Salvador este martes en horas de la tarde. El miércoles a las 6:30 p. m., el tricampeón de Centroamérica hará el reconocimiento a la cancha sintética del Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla.

Y el jueves 20 de agosto jugará de visita contra Luis Ángel Firpo, en su tercera presentación en la Copa Centroamericana.

“Estamos conscientes de que con una victoria allá estamos en la siguiente ronda y vamos con la consigna de sacar los tres puntos. Si la cancha está en mal estado, es para los dos. No es una excusa de la que podemos valernos. Sea la cancha que sea, vamos a ir por los tres puntos y vamos a luchar”, concluyó Aarón Salazar.

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