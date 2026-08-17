Puro Deporte

Así funciona el novedoso método de Ismael Rescalvo en los entrenamientos de Alajuelense

Un futbolista de Liga Deportiva Alajuelense afirma que él nunca había visto lo que Ismael Rescalvo instauró en el día a día del equipo

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Ismael Rescalvo, director técnico de Alajuelense
Ismael Rescalvo se mantiene invicto con Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Apertura 2026 y en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAarón SalazarIsmael RescalvoApertura 2026Copa CentroamericanaCopa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.