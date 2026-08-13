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Así fue el último día de Marcel Hernández como jugador del Herediano

El delantero Marcel Hernández sorprendió a todos en el Herediano con su inesperada salida del club; vea el recuento completo

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Por Juan Diego Villarreal
Marcel Hernández Salida del Herediano Ultima fotografía con el Herediano 12 de agoato del 2026 Fotografía: Herediano
Estas fueron las últimas imágenes de Marcel Hernández que el Herediano publicó en sus redes sociales este martes. (Fotografía: Herediano/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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