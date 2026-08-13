Así fue el último día de Marcel Hernández como jugador del Herediano

Estas fueron las últimas imágenes de Marcel Hernández que el Herediano publicó en sus redes sociales este martes.

En el Club Sport Herediano nadie esperaba el sismo que se avecinaba sobre la institución, con el sorprendente anuncio de la partida del delantero cubano Marcel Hernández Campanioni.

La Nación supo, por una fuente cercana al club, que la noticia cayó como un baldazo de agua fría para la dirigencia de Fuerza Herediana, que, pese a los intentos para convencer al cubano de que se quedara, no logró hacerlo cambiar de decisión.

La jornada de entrenamiento del equipo, este miércoles, había iniciado muy temprano, bajo el mando del nuevo entrenador, Jafet Soto Molina; su asistente, Yendrick Ruiz, y el resto de los miembros del cuerpo técnico.

El partido de este viernes 14 de agosto frente a San Carlos, en el Estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada, a las 8 p. m., era el primer objetivo a la vista.

Este jueves estaba definido el viaje a San Carlos, con la intención de regresar con los tres puntos. El plan era volver el viernes después del compromiso, entrenar el sábado 15 y el domingo 16 viajar a Nicaragua para enfrentar al Real Estelí, en el Estadio Independencia, el martes 18 de agosto, a las 9 p. m., por la Copa Centroamericana.

Marcel Hernández realizó su entrenamiento con normalidad y, al finalizar, pidió hablar con el gerente deportivo, Gustavo Pérez.

El cubano fue puntual con el gerente y le confesó su deseo de marcharse del club. Gustavo Pérez se sorprendió; no lo esperaba. Después de aquella corta conversación, las llamadas iban y venían.

Pese a la insistencia de la dirigencia, Marcel no cambió de parecer. Su decisión estaba tomada y no hubo manera de hacerlo echar marcha atrás.

“Fue muy extraño. Nadie lo esperaba. Marcel estaba en la lista para viajar a Ciudad Quesada este jueves y a Nicaragua el domingo. Fue inesperado y, al parecer, ni siquiera sus compañeros lo sabían”, comentó una fuente cercana a La Nación.

Por la tarde, a eso de las 5 p. m., los jugadores se volvieron a reunir y Marcel se despidió de ellos. Algunos futbolistas tenían cara de incredulidad. Marcel los tomó por sorpresa y nadie, o al menos la mayoría de los integrantes del plantel, entendía lo que estaba sucediendo.

El departamento de comunicación del Herediano, a las 6:12 p. m., “soltó la bomba”: Marcel ya no era jugador del Herediano.

Por más que insistió la dirigencia de Fuerza Herediana, Marcel no declinó en su petición de marcharse del club. Mientras tanto, la noticia fue difundida por todos los medios de comunicación y dejó más dudas que respuestas.