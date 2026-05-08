Así están las cosas entre Alajuelense y Joel Campbell

El contrato actual de Joel Campbell con Liga Deportiva Alajuelense se acaba el 31 de mayo.

A Carlos Vela no le extraña que de Joel Campbell se hable todos los días. El gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense afirma que el futbolista es mediático por dos situaciones: “Tiene una gran carrera y tiene una jerarquía”.

Hoy no se sabe si la Liga le dará una oportunidad más, o si su etapa como rojinegro se acabó, luego de tres años, en los que hubo una pausa por su salida al fútbol de Brasil.

“Joel, por lo menos el año que yo estuve, fue un profesional intachable. O sea, no hay nada que reprocharle”, aseguró Carlos Vela en charla con La Nación.

El contrato entre Alajulense y Joel Campbell expirará próximamente, el 31 de mayo. ¿Qué va a pasar? La realidad es que a hoy, no se sabe.

“Puntualmente, en mi posición, hay que esperar al director técnico para tomar una decisión respecto a buscarlo o no como posibilidad de refuerzo, porque ya no va a tener vínculo con nosotros”, expresó Carlos Vela.

Dijo que él entiende perfectamente que el futbolista puede firmar en este momento con cualquier club, y que si lo hiciera, “está bien y es normal”.

“Pero en este sentido, Joel es una decisión de si el club va a necesitar un refuerzo en esa posición, si el club va a necesitar a alguien con el perfil de Joel y en función de eso, que se charle con el director técnico, se verá si aún o no está disponible Joel y ver si es candidato para venir”, agregó.

A Carlos Vela se le preguntó de manera directa que si ese entrenador que él espera que se defina en cuestión de días, pide a Joel Campbell en su equipo, si la Liga le daría una oportunidad más, respondió que primero eso tiene que pasar.

“Pues habría que ver si el técnico ve en Joel el perfil que necesita y después sí, tocaría hablar con Joel si él también quiere seguir en la Liga, porque es una charla que quedó pendiente.

”Al final, tampoco al no avanzar, producto de tampoco sabía si Óscar Ramírez iba a seguir o no, producto de las conversaciones previas, siempre estuvo como que en espera”, añadió el mexicano.

Por eso insiste en que todo dependerá de si el nuevo técnico lo tiene en planes o no, y que si así fuera, entonces habría que buscarlo para ver si continúa disponible.

Y quiere seguir en la Liga, porque también sería un borrón y cuenta nueva, con otras condiciones contractuales.

“Después veremos, a nivel personal, reitero, creo que el año que tuvo fue un año de trabajo, después ya se evaluará el tema del rendimiento, pero a nivel de actitud y compromiso, no hay nada que reprochar”, recalcó Carlos Vela.

El caso de Rónald Matarrita es distinto. Al lateral izquierdo también se le acaba el contrato, pero con él ya hay algo avanzado.

“Con ‘Mata’ sí estamos en conversaciones previas, desde antes del cierre de torneo, no se ha consolidado la renovación, pero bueno, el caso de Matarrita se parece un poco al de Fernando Piñar o al de Ronaldo Cisneros. Habían sido titulares a lo largo del año, habían sido piezas importantes a lo largo del tiempo que estuvimos trabajando con Óscar Ramírez”, explicó.

Carlos Vela añadió que durante este proceso de charlas, es claro que Rónald Matarrita tiene ganas de seguir, y que Alajuelense también tiene ganas de que se quede.

“Ojalá que se pueda concretar en estos próximos días o semanas”, destacó Carlos Vela, quien insiste en que la prioridad en este momento es la definición del nuevo entrenador.

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