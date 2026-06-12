Así es el Trionda, el balón mundialista que cuenta con la última tecnología

El Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo 2026 y de la marca Adidas, se caracteriza por un diseño innovador y una tecnología superior a la de cualquier otro esférico utilizado anteriormente en la historia del torneo.

Cuenta con una estructura de cuatro paneles y costuras deliberadamente profundas que le brindan una mayor estabilidad en vuelo. Además, reduce los movimientos erráticos en el aire y ofrece un mejor agarre en condiciones de humedad. Los paneles confluyen en un triángulo ubicado en el centro del balón.

Su nombre hace referencia a las tres olas y a la histórica unión de los tres países anfitriones del Mundial: Canadá, México y Estados Unidos. El diseño incorpora patrones tricolores en azul, rojo y verde, que rinden homenaje a la estrella estadounidense, la hoja de arce canadiense y el águila mexicana, según detalla la FIFA, en su página oficial.

El balón Trionda es de la marca Adidas y tiene un valor entre los ₡50.000 y ₡65.000, aproximadamente. (MAURO PIMENTEL/AFP)

El balón incorpora un sensor de movimiento de 500 Hz, compuesto por un giroscopio y un acelerómetro, que pesa apenas 14 gramos y transmite datos a la sala del VAR 500 veces por segundo. Esta tecnología permite detectar toques imperceptibles, determinar fueras de juego milimétricos y contribuir a evitar los llamados goles fantasma.

Al contar con un chip interno que registra la trayectoria y los impactos del balón, el sensor debe cargarse de forma inalámbrica antes de cada partido y cuenta con una autonomía aproximada de seis horas.

La versión oficial del balónTrionda, con tecnología termosellada y avalado por FIFA, tiene un valor entre los ¢50.000 y ¢65.000, aproximadamente.