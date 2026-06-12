Puro Deporte

Así es el Trionda, el balón mundialista que cuenta con la última tecnología

El balón Trionda, que se utiliza en el Mundial 2026, reduce los movimientos erráticos en el aire, gracias a su revolucionario diseño y tecnología futurista

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Balón TriondaDiseño y tecnología
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.