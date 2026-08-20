Así encontró Alajuelense la cancha del Estadio Nacional Las Delicias en El Salvador (fotografías)

Liga Deportiva Alajuelense reconoció la gramilla sintética del Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador, donde este jueves 20 de agosto jugará contra Luis Ángel Firpo, a las 9:06 p. m., en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Esta vez, los rojinegros no se preocuparon, a diferencia de lo que ocurrió en Nicaragua, en el encuentro en el que vencieron 1-3 a Diriangén.
Porque con solo ver aquella cancha artificial del Estadio Nacional de Nicaragua ya sabían que estaba muy mal.
La situación ahora es diferente, pues el césped sintético del reducto donde los manudos jugarán este jueves en El Salvador, ante Luis Ángel Firpo está en mejores condiciones.
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Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.
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