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Así encontró Alajuelense la cancha del Estadio Nacional Las Delicias en El Salvador (fotografías)

Liga Deportiva Alajuelense otra vez jugará en una gramilla sintética en la Copa Centroamericana de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense reconoció la gramilla del Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, donde este 20 de agosto jugará contra Luis Ángel Firpo.
Liga Deportiva Alajuelense reconoció la gramilla del Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, donde este 20 de agosto jugará contra Luis Ángel Firpo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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