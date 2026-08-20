Así encontró Alajuelense la cancha del Estadio Nacional Las Delicias en El Salvador (fotografías)

Liga Deportiva Alajuelense reconoció la gramilla del Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, donde este 20 de agosto jugará contra Luis Ángel Firpo.

Liga Deportiva Alajuelense reconoció la gramilla sintética del Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador, donde este jueves 20 de agosto jugará contra Luis Ángel Firpo, a las 9:06 p. m., en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Esta vez, los rojinegros no se preocuparon, a diferencia de lo que ocurrió en Nicaragua, en el encuentro en el que vencieron 1-3 a Diriangén.

Porque con solo ver aquella cancha artificial del Estadio Nacional de Nicaragua ya sabían que estaba muy mal.

La situación ahora es diferente, pues el césped sintético del reducto donde los manudos jugarán este jueves en El Salvador, ante Luis Ángel Firpo está en mejores condiciones.

Así luce la gramilla del Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador, donde será el partido entre Luis Ángel Firpo y Alajuelense, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

En Liga Deportiva Alajuelense exploraron todo en el Estadio Nacional Las Delicias, hasta la iluminación. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

En Liga Deportiva Alajuelense no tienen queja del Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Este es el Estadio Nacional Las Delicias en El Salvador, donde jugarán Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Celso Borges afirma que Alajuelense va con toda la intención de ganarle a Luis Ángel Firpo en El Salvador. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Aarón Salazar es otro de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que podrían actuar este jueves 20 de agosto contra Luis Ángel Firpo en El Salvador. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La gramilla sintética del Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador, sí cuenta con caucho. Así lo comprobó Yeison Molina. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Ronaldo Cisneros es una de las piezas en ofensiva que Liga Deportiva Alajuelense utilizaría ante Luis Ángel Firpo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Rashir Parkins probó el pique del balón en el Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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