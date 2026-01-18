Así cayó el gol de Alajuelense (video)

Liga Deportiva Alajuelense sumó un punto en su visita a Pérez Zeledón.

Liga Deportiva Alajuelense encontró en la táctica fija la manera de rescatar un punto (1-1) en su visita al Municipal Pérez Zeledón.

Después del cobro de un tiro de esquina, la pelota cayó en la cabeza de Jeison Lucumí, quien libre de marca puso el 1-1 en el minuto 80.

El partido se acabó y Alajuelense sumó su segundo empate en este arranque del Torneo de Clausura 2026.

⏰ 81' Gol de Jeison Lucumí y Alajuelense empata el compromiso. pic.twitter.com/f5se5BWUz9 — FUTV (@FUTVCR) January 18, 2026

