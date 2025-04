Así castiga Ariel Rodríguez a Alajuelense: vea algunos de sus goles más letales

Ariel Rodríguez volvió a gritar gol contra Alajuelense, algo que no es extraño en él, porque es el verdugo de los rojinegros.

El delantero del Deportivo Saprissa está acostumbrado a abombarle las redes a los manudos, a quienes les ha convertido nueve tantos, y su sede favorita es el Estadio Alejandro Morera Soto.

De esas nueve conquistas, Rodríguez hizo siete en el campo manudo, uno en el Ricardo Saprissa y uno en el Estadio Nacional.

El lunes pasado, Ariel marcó el 1-1 definitivo con que terminó el clásico. Diego Campos abrió el marcador al minuto 19 y Ariel igualó seis minutos después, tras el servicio dentro del área de Gerson Torres. Ariel Rodríguez es el goleador de Saprissa en el certamen, con seis anotaciones.

⏰ 25' Ariel Rodríguez marca el empate para Saprissa ante Alajuelense.



“Para mí es importante anotar. Me gusta jugar acá (Morera), es una cancha espectacular, y el ambiente también es bonito”, dijo Ariel Rodríguez, quien luego del partido frente a la Liga añadió que sale a la cancha pensando en el gol.

“Me ha tocado (anotar) y siempre que vengo acá lo hago con la misma mentalidad. Mi trabajo es hacer goles y últimamente se me ha venido dando. Vengo con esa mentalidad, en la semana me enfoco en lo que el técnico me pide”, señaló Ariel.

Rodríguez añadió que el campo de juego del Morera Soto es muy bueno, permite jugar y eso le beneficia a la hora de estar frente al marco. Hasta Óscar Ramírez, nuevo técnico de Alajuelense, elogió el olfato goleador que posee Ariel Rodríguez.

El “Machillo” tocó el tema porque consideró que su equipo dejó ir algunas opciones frente a Saprissa.

F19 Gol de A.Rodríguez LDA 2-1 SAP ¡Tenemos clásico! Goooool de Ariel Rodríguez 👌¡Saprissa viene con todo!

“Desgraciadamente, es un tema que se nos ha ido de las manos. Ariel (Rodríguez) tiene lo que antes llamábamos la malicia. Hay jugadores con velocidad, con buen pivoteo, pero esa parte de la malicia se cría en la calle. Hemos perdido el juego de potrero, eso lo tenemos que recuperar en los clubes. A nivel nacional, necesitamos esos delanteros, hay que volver a traerlos”, aseguró el Machillo en conferencia de prensa.

FINAL Gol de A. Rodríguez LDA 0-1 SAP ¡Cae el primero del Deportivo Saprissa! Ariel Rodríguez sigue 🔥 con el gol 👌