Así alinea Saprissa para enfrentar a Liberia

Hernán Medford, técnico de Saprissa, definió la alineación con que le hará frente a la semifinal contra Liberia.

Sin Mariano Torres y Fidel Escobar, suspendidos tres partidos (el de esta tarde será el segundo que cumplan) Medford tomó en cuenta lo que tiene a mano.

Hernán presenta un equipo similar al que usó el domingo pasado en el Estadio Edgardo Baltodano, donde su escuadra se trajo el empate 1-1.

Saprissa alinea con Abraham Madriz, Kendall Waston, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Ricardo Blanco, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, David Guzmán, Bancy Hernández, Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.

ℹ️ El once inicial de esta semifinal de vuelta ¡VAMOS MORADOS! 😈



☑️ Multispa pic.twitter.com/Ft8rZiVft0 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 10, 2026

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