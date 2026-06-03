Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, sorprende con su eliminación en cuartos de final de Roland Garros

Diana Schnaider remontó ante Aryna Sabalenka y avanzó a semifinales de Roland Garros en un torneo lleno de sorpresas.

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, quedó eliminada este miércoles en los cuartos de final de Roland Garros tras perder ante la rusa Diana Schnaider, preclasificada número 25, por 3-6, 7-5 y 6-0 en la cancha Philippe-Chatrier.

La derrota marcó la salida más temprana de Sabalenka en un torneo de Grand Slam desde Roland Garros 2024. Además, puso fin a una racha de seis semifinales consecutivas en certámenes de esta categoría.

La eliminación de la bielorrusa también confirmó que el torneo tendrá una campeona inédita de Grand Slam. Ninguna de las cuatro semifinalistas conquistó antes un major en la modalidad de sencillos.

Diana enfrentará este jueves a la polaca Maja Chwalinska en una de las semifinales. En la otra llave competirán la ucraniana Marta Kostyuk, sembrada número 15, y la rusa Mirra Andreeva, octava favorita.

Schnaider firmó una remontada inesperada

El partido se disputó en condiciones complicadas por el viento. Sabalenka nunca encontró comodidad en la cancha y terminó cediendo después de dominar buena parte del encuentro.

La número 1 del mundo ganó el primer set por 6-3 y tomó ventaja de 4-1 en el segundo parcial. Sin embargo, la tenista reaccionó con una serie de golpes ganadores desde el fondo de la cancha.

La rusa de 22 años ganó 12 de los siguientes 13 juegos y cerró el encuentro con una racha de 10 games consecutivos desde el 5-3 del segundo set.

Ella acumuló 57 errores no forzados durante el partido. De ellos, 17 ocurrieron únicamente en el tercer set.

Un resultado histórico para Roland Garros

Schnaider logró apenas la segunda victoria de su carrera frente a una jugadora ubicada dentro del top 10 mundial. La anterior ocurrió en Toronto 2024 contra Coco Gauff.

La rusa reconoció que el inicio fue complicado por la presión de enfrentar por primera vez a Sabalenka. También atribuyó parte de la remontada a su adaptación progresiva al viento y a las condiciones de juego.

Por su parte, Sabalenka expresó frustración tras la derrota y admitió sentirse agotada mentalmente después de algunos partidos en los que las emociones influyeron en su rendimiento.

La bielorrusa disputó la final de Roland Garros en 2025, pero el título parisino continúa fuera de su alcance. Su más reciente corona de Grand Slam llegó en el Abierto de Estados Unidos 2025.

Un dato que refleja lo impredecible del torneo

La edición actual de Roland Garros dejó una estadística poco habitual.

Es el primer torneo de Grand Slam desde el Abierto de Francia de 1977 en el que no habrá ningún campeón previo de major en las semifinales masculinas ni femeninas.

Además, el duelo entre Schnaider y Chwalinska será la primera semifinal de Roland Garros entre dos zurdas en la Era Abierta.

En la historia de los Grand Slams, apenas existen dos antecedentes de una semifinal entre jugadoras zurdas: la victoria de Monica Seles sobre Martina Navratilova en Wimbledon 1992 y el triunfo de Petra Kvitova ante Lucie Safarova en Wimbledon 2014.

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