Puro Deporte

Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, sorprende con su eliminación en cuartos de final de Roland Garros

La número 1 del mundo desperdició una ventaja importante ante Diana Schnaider y se despidió de París antes de las semifinales

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Aryna Sabalenka (BLR) reacciona durante el partido de cuartos de final del torneo individual femenino de Roland Garros 2026, el Abierto de Francia, correspondiente al undécimo día de competencia, el 3 de junio de 2026, en el estadio Roland Garros, en París, Francia. Foto: Philippe Millereau / KMSP. (Foto de Philippe Millereau / KMSP vía AFP).
Diana Schnaider remontó ante Aryna Sabalenka y avanzó a semifinales de Roland Garros en un torneo lleno de sorpresas. (MILLEREAU PHILIPPE/KMSP via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAryna SabalenkaRoland Garros
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.