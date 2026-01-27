Arquero de Pérez Zeledón, Bryan Segura, estalla contra los árbitros: ‘No nos respetan’

Bryan Segura, arquero de Pérez Zeledón, se ha mordido la lengua para no hablar, pero no pudo más. La paciencia se le agotó y alzó la voz en contra de los árbitros del fútbol nacional.

“La toman contra mí, es algo que ha venido sucediendo”, dijo Bryan Segura en FUTV, luego del partido que su escuadra empató como local 0-0 contra Sporting.

“No es nada personal, pero sí siento que vienen aquí y pasan cosas muy raras con los árbitros. No lo tomen a mal, pero es mi sentir y el de todo el equipo”, añadió Bryan Segura.

El guardameta generaleño fue más allá y explicó por qué cree que los silbateros la tienen contra él.

“Desde que inició el torneo estoy un poco molesto con los árbitros. Yo a ellos los respeto, pero creo que ellos a nosotros no nos están respetando. A cada rato nos echan al técnico. A mí en todos los partidos me sacan amarilla por cualquier situación y en otros lados no lo hacen”, destacó Bryan.

Segura resaltó que muchas veces, en los inicios de los encuentros, ya siente la amenaza de que lo van a amonestar, y externó su molestia por el tiempo de reposición en los compromisos.

“A veces apenas estoy empezando el partido y ya quieren sacarme amarilla. No sé de dónde inventaron que reponen hasta 12 minutos en un juego, y yo no veo eso en la Champions League ni en ningún lado”, dijo Bryan Segura.

Bryan manifestó que, si se presenta una falta y la acción amerita expulsión, no está en contra de eso, pero nota algo distinto.

“Si deben expulsar, está bien, pero sí se presentan situaciones extras conmigo, cosas muy personales; quieren sacarme tarjeta amarilla desde que inicia el partido y no es justo. Todos hacen lo mismo y solo lo toman conmigo”, indicó Bryan.

Bryan Segura señaló que desde hace varios torneos ha tratado de calmarse.

“A veces me altero y los árbitros siguen con lo mismo. Que no sea que solo me vean a mí, que vean a los demás”, opinó Bryan Segura.