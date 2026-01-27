Puro Deporte

Arquero de Pérez Zeledón, Bryan Segura, estalla contra los árbitros: ‘No nos respetan’

El guardameta denunció que apenas inicia un partido y le quieren mostrar tarjeta amarilla

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Bryan Segura, arquero de Pérez Zeledón, se ha mordido la lengua para no hablar, pero no pudo más. La paciencia se le agotó y alzó la voz en contra de los árbitros del fútbol nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bryan SeguraArbitrajePérez Zeledón
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.