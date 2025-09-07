De Los Mochis de Sinaloa a Pérez Zeledón: El técnico que le cambió la cara a los ‘Guerreros del Sur’

Al llegar a San Isidro de El General de Pérez Zeledón, en junio de este año, el entrenador mexicano Luis Alberto Chuleta Orozco Peñuelas, tenía muy claros los retos que había por delante.

La junta directiva del Municipal de Pérez Zeledón le había pedido al estratega de 41 años devolverle el protagonismo a los Guerreros del Sur, pelear por los primeros lugares del campeonato y olvidarse del descenso.

Antes de enfrentar aquel desafío, el Chuleta Orozco conversó con algunos de sus colegas y amigos, como Francisco Paco Palencia, exentrenador de Sporting FC, David Patiño extécnico del Club Sport Herediano y el delantero Luis Ángel Landín, quien en Costa Rica jugó con el Herediano y el Municipal de Pétez Zeledón.

Teniendo claro el panorama que lo esperaba, Orozco llegó a un plantel prácticamente reestructurado al cual debía adaptarse e implementar su idea de juego.

El estratega azteca sin duda ha sorprendido con el rendimiento de los generaleños, pues tiene al Municipal de Pérez Zeledón en la pelea por el liderato del Torneo Apertura 2025, al sumar 13 puntos y superar los cuatro equipos más tradicionales del país como son Saprissa, Alajuelense, Herediano y el Cartaginés.

Además, este sábado 6 de setiembre venció 2-1 a Alajuelense, en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, con anotaciones de Eduardo Pastrana y Joaquín Aguirre, mientras por la Liga descontó Rashir Parkins. El Pérez Zeledón tenía 3 años, 7 meses y 2 días, de no vencer de local a los rojinegros.

“Cuando llegamos al equipo, más que expectativas nos planteamos objetivos. Al tener prácticamente un equipo nuevo, tras la incorporación de 10 jugadores, esto nos permitió darse esa identidad al Pérez Zeledón que lo caracterizaba y que había perdido en los últimos años. La idea es devolver el club a los primeros lugares”, aseguró Ortiz a La Nación.

Asistente en la Selección de Perú

El entrenador mexicano confesó que iniciaron el campeonato con metas altas y así se lo hizo saber a sus jugadores en cada una de las prácticas previas al arranque de la campaña. Lo primero era olvidarse de los puestos de descenso.

“Es cierto que en los últimos tiempos el equipo tuvo más bajas que altas, así que lo importante es regresar a puestos de clasificación Quiero un equipo muy intenso, que sean valientes y aprovechar lo que tenemos para sacar los resultados que nos mantengan en la parte alta de la zona de clasificación”, comentó Orozco.

Aunque creció en los Mochis, Sinaloa, en México, Luis Alberto Orozco asegura tener más de 20 años no haber vuelto al lugar que lo vio nacer y donde dio sus primeros pasos en el fútbol, tras incorporarse al Monarcas Morelia, donde recuerda a la figura de Jafet Soto, antes de pasar al Cruz Azul de México.

“Jugué para Morelia, Cruz Azul y León Guanajuato y la verdad ya no radico en esa zona del país (Sinaloa). Hice la mayor parte de mi carrera en la Ciudad de México. También fui dirigido por Pablo Guede en el Puebla y otros entrenadores hasta mi retiro en el 2014, con Dorados de Sinaloa” recordó Orozco.

Como entrenador, Luis Alberto Orozco inició su carrera siendo asistente de Francisco Paco Palencia y Tomás Boy en el Mazatlán y más tarde estuvo a cargo de la Sub 20 de Cruz Azul bajo la coordinación del peruano Juan Reinoso.

“Con Juan Reinoso también estuve como su asistente en la Selección de Perú (en el 2022 tras la salida del argentino Ricardo Gareca) que fue mi primera experiencia internacional. Fue una gran experiencia. Tuve grandes maestros que me enseñaron que el fútbol se ha vuelto global y se debe jugar bien”, explicó Orozco.