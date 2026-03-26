Puro Deporte

Ariel Rodríguez habla de su renovación con Saprissa

El delantero termina contrato en junio con el cuadro morado

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Por Milton Montenegro

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, anotó el gol del empate de su equipo 1-1 contra Liberia, en la semifinal del Torneo de Copa, y de nuevo su nombre llamó la atención de la prensa.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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