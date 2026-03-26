Ariel Rodríguez habla de su renovación con Saprissa

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, anotó el gol del empate de su equipo 1-1 contra Liberia, en la semifinal del Torneo de Copa, y de nuevo su nombre llamó la atención de la prensa.

Al final del encuentro contra los aurinegros, Ariel fue buscado por los medios de comunicación, no solo por su conquista, sino porque en junio finaliza contrato con Saprissa.

El atacante se refirió a las negociaciones y a si hay posibilidad de continuar con la institución.

“Ya Erick (Lonis) habló conmigo y falta firmar. Duramos cinco minutos hablando; él sabe lo que Saprissa es para mí, por lo que resta es jugar y hacerlo de la mejor manera”, dijo Ariel.

Rodríguez confía en seguir en el club, con el que jugó su primer compromiso en el 2012. Desde ese momento, salvo algunas experiencias en el exterior en Tailandia y Vietnam, únicamente ha vestido los colores de los morados. Su primer gol lo marcó el 13 de enero de 2013, con un remate de cabeza ante San Carlos.

“He trabajado muy fuerte y estoy tranquilo. Si Dios quiere que me quede, me quedaré; de lo contrario, agarro mis cosas, pero cada esfuerzo en tantos años me ha respaldado y estoy feliz. Ya ahora depende de la directiva, pero estoy tranquilo porque siempre he dado mi mayor esfuerzo”, expresó Ariel Rodríguez.

Ariel añadió que todos saben lo que Saprissa significa para él y es obvio que desea seguir en el plantel.

“He hecho lo que me corresponde, me he entregado, me he cuidado y me siento bien. A veces se me critica, pero eso es normal, uno sabe que al estar en Saprissa esas cosas pasan y hay que conservar la cabeza firme, fuerte y estar preparado para cuando le toca jugar”, comentó Ariel, de 36 años.

Ariel Rodríguez dijo que no tardó más de cinco minutos en hablar con Erick Lonis sobre la posibilidad de seguir en el Deportivo Saprissa. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

El delantero indicó que los minutos en cancha le dan confianza y eso le brinda la oportunidad de buscar las anotaciones.

“Aquí la competencia es muy alta y me preparo para estar listo para cuando me corresponde, sea el Torneo de Copa, que no fue fácil el duelo contra Liberia, o en el campeonato, que me ha tocado anotar y no he tenido muchos minutos. Pero no hay problema, me toca un rol y lo asumo con total responsabilidad”, señaló Ariel.

Del duelo contra Liberia, Rodríguez manifestó que se jugó en un bonito escenario y que, para él, la gente se fue feliz porque el partido fue bueno.

Debido a las bajas y a la regla del torneo de cumplir minutos con muchachos, Saprissa usó a cinco jóvenes y, para Ariel, el grupo no debía desentonar.

“Todos tenemos que estar preparados, somos Saprissa y de eso se trata. Quienes no jugamos debemos respaldar el trabajo y aquí todos estamos preparados para cuando corresponde”, dijo Ariel Rodríguez.

Saprissa vuelve a enfrentar a Liberia en el juego de vuelta de la semifinal, el próximo domingo a las 4 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

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