Ariel Rodríguez pide campo en la mesa donde se sienta el goleador histórico de Saprissa

Ariel Rodríguez y el gol son como el imán y el hierro: se atraen. El atacante abombó las redes y selló la victoria de Saprissa en el clásico del sábado pasado contra Alajuelense.

Nada nuevo para él, y así lo demostró en los cinco últimos partidos de su equipo, en los que consiguió la misma cantidad de anotaciones: cinco. Marcó tres en los dos juegos del Torneo de Copa ante Carmelita y les sacudió los cordeles a Liberia y a los rojinegros.

Con sus últimas conquistas, Rodríguez está a 19 tantos de alcanzar a Evaristo Coronado como máximo artillero de los morados en todas las competiciones.

Gerardo Coto Cover, periodista y estadígrafo, destacó que Coronado posee 164 goles con los tibaseños; Ariel suma 145 y se ubica en la segunda posición. Edgar Marín es tercero en la historia del club saprissista con 140.

En lo que se refiere a conquistas solo en compromisos del torneo nacional, Ariel también es el segundo máximo anotador de los morados.

“Evaristo logró 148 tantos y Ariel Rodríguez alcanzó la cifra de 119”, dijo Gerardo Coto.

En broma y en serio, Ariel Rodríguez expresó, luego del clásico, que ya se puede sentar en la misma mesa con Evaristo Coronado.

“Ya me puedo sentar a tomar un cafecito con Evaristo (Coronado). Ya me gané un campito, aunque sea en la esquina”, dijo Ariel, con un poco de humor, al tiempo que hizo un guiño que dejó ver respeto y ambición.

Cuando de juegos del Monstruo de visita se trata, Ariel busca majarle los talones al “Caballero del Fútbol”.

Evaristo Coronado consiguió 51 anotaciones en juegos de visita en torneos locales; Ariel Rodríguez suma 40, mientras que Edgar Marín llegó a 48. Wálter Centeno y Jorge Hernán “Cuty” Monge marcaron 41.

“Si yo hubiera hecho caso a la gente que habla mal de mí, no estaría donde estoy. Sé que, cuando me toque, estoy preparado”, destacó Ariel.

A sus 36 años, Ariel Rodríguez cree que todavía tiene fútbol y goles para aportarle a Saprissa.

“Sé que cuando yo me vaya, mi nombre va a estar ahí. Me siento feliz, estoy disfrutando de mi carrera y mi trabajo. Gracias a Dios, mi trayectoria ha sido respaldada por los compañeros, el equipo, los campeonatos y los goles”, manifestó Ariel.

Rodríguez agregó sentirse complacido con sus logros, incluidos los diez títulos de Campeonato Nacional, un Torneo de Copa, dos Supercopas y una Recopa.

“Cuando miro para atrás y veo que he logrado muchas cosas en la institución, eso me hace feliz. No es fácil sostenerse en Saprissa durante tantos años como delantero, sabiendo la presión que hay, pero es una presión que me gusta y sé cómo llevarla. Soy dichoso de saberla manejar, la presión es un privilegio”, comentó Ariel Rodríguez.

Ariel Rodríguez anotó en el clásico; fue su quinto gol en los últimos cinco juegos del Deportivo Saprissa. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Antes de lograr esa racha de cinco goles en la misma cifra de encuentros, Ariel tenía un mes de no anotar. Marcó en la primera fecha del campeonato, en el empate a dos de Saprissa contra Puntarenas, y pasó desapercibido en cinco jornadas.

Pero eso es historia y el presente es distinto para Rodríguez, quien también externó su alegría porque Saprissa volvió a ganar un clásico, tras ocho juegos sin poder vencer a los rojinegros.

“Sabíamos que no habíamos ganado un clásico y la mentalidad era hacerlo de la forma que fuera”, señaló Ariel, quien dio su criterio sobre la última jugada del clásico, donde los manudos reclamaron penal contra Anthony Hernández.

“No vi lo que reclaman, porque estoy enfocado en el juego y haciendo lo que me correspondía en el tiro de esquina”, opinó Ariel.

Ariel Rodríguez está a 19 goles de alcanzar a Evaristo Coronado como máximo artillero de Saprissa.

