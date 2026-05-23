Ariel Rodríguez envía una pista de la inminente noticia con Saprissa

Ariel Rodríguez ya tendría definido su presente y su futuro.

Si el Deportivo Saprissa está de vacaciones, ¿qué hacía Ariel Rodríguez este sábado por la mañana en la ‘Cueva’?

No fue que había ningún paparazzi en las inmediaciones de la casa morada, ni que desde adentro alguién pasó el santo. En realidad, fue el propio goleador de la “S” quien se encargó de darlo a conocer.

Ariel Rodríguez subió en una historia en Instagram una imagen que mostraba la gramilla natural del Estadio Ricardo Saprissa. Y si estaba ahí, evidentemente es por algo.

El propio futbolista dio una pista de lo que se percibe inminente: su renovación de contrato con los morados.

Luego de que las negociaciones retornaron a lo que el futbolista y el área deportiva habían conversado previamente, Ariel Rodríguez seguirá por un año más siendo parte de Saprissa.

Y entre julio de 2026 y mayo de 2027, el atacante tendrá el desafío de intentar igualar o superar el récord de Evaristo Coronado como máximo romperredes de la “S”.

La leyenda morada dejó esa marca en 164 anotaciones; mientras que actualmente, Ariel Rodríguez posee 150 goles con Saprissa.

Ariel Rodríguez dio a conocer que la mañana de este sábado estuvo en el Estadio Ricardo Saprissa. (Instagram Ariel Rodríguez/Instagram)

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