Argentina vs. Honduras: ¿en qué canal y a qué hora ver en Costa Rica el duelo entre el campeón del mundo y los catrachos?

Lionel Messi y Lionel Scaloni, llevaron al título a Argentina en la Copa del Mundo de Catar 2022.

La Selección de Argentina, campeona del mundo en Catar 2022, disputará uno de sus últimos partidos amistosos, previo a su debut en la Copa del Mundo 2026 y se podrá observar por televisión abierta en Costa Rica.

El encuentro será este sábado 6 de junio, cuando la albiceleste dirigida por Lionel Scaloni se enfrente a Honduras en el Kyle Field, en Texas, Estados Unidos.

El compromiso está programado para las 6 p. m. y podrá observarse en Costa Rica por la señal de Repretel Canal 6.

La gran incógnita que rodea este amistoso internacional entre sudamericanos y hondureños es la presencia de la máxima figura argentina, Lionel Messi.

De acuerdo con el medio TyC Sports, Messi trabaja de forma diferenciada en los entrenamientos mientras termina de recuperarse de una molestia muscular sufrida en su más reciente presentación con el Inter Miami, por lo que su participación en el encuentro estaría prácticamente descartada.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, la Albiceleste ha modificado por completo su estrategia. Lo que inicialmente parecía una oportunidad para que el capitán sumara minutos de manera gradual se ha convertido en una decisión mucho más cautelosa por parte del cuerpo técnico.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este sábado que no podrá contar para el Mundial con el defensor central Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella de Francia, quien sufrió una complicación física durante un entrenamiento previo al duelo ante Honduras.

Esta situación ha llevado al cuerpo técnico a extremar precauciones con los jugadores que presentan molestias físicas.

Asimismo, también estarán ausentes el guardameta Emiliano “Dibu” Martínez, quien padece una fractura en el dedo anular de la mano derecha, y el delantero Julián Álvarez, afectado por una lesión en uno de sus tobillos.

Argentina alinearía con Juan Musso en la portería; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco en el mediocampo; y Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada en ataque. El director técnico es Lionel Scaloni.

Por su parte, Honduras formaría con Edrick Menjívar; Alex Güity, Denil Maldonado, Giancarlos Sacaza y Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Alejandro Reyes, Jorge Álvarez y Dereck Moncada; Luis Palma y Keyrol Figueroa. El director técnico es José Francisco Molina.