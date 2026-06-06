Puro Deporte

Argentina vs. Honduras: ¿en qué canal y a qué hora ver en Costa Rica el duelo entre el campeón del mundo y los catrachos?

La Selección de Argentina, de Lionel Messi, jugará este sábado su penúltimo partido de fogueo ante Honduras

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Lionel Messi y Lionel Scaloni, llevaron al título a Argentina en la Copa del Mundo de Catar 2022. (JUAN MABROMATA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Argentina vs. HondurasAmistoso Mundial 2026Lionel Messi
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.