Árbitro castigado por grave error: Enrique Osses afirma que deben jugar con los mejores

En el fútbol, las tarjetas rojas y los castigos no son exclusivos para los jugadores, también los árbitros están expuestos a sanciones y así lo dejó claro el chileno Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.

Previo a la final que se disputó en el Estadio Carlos Alvarado entre Herediano y Saprissa, Osses llegó al inmueble y, en zona mixta, atendió a los medios de comunicación. El jerarca del arbitraje dejó claro que un silbatero no fue tomado más en cuenta por un grueso error que cometió.

“Si las imágenes se revisan, cada uno de los involucrados en el terreno de juego estaba viendo otras situaciones y esto al AVAR se le escapó. La primera responsabilidad es de los árbitros, hubo una imagen corta que se vio y el AVAR tiene la responsabilidad de mirar lo que está pasando en televisión, y esto ocurrió en un gol que viene precedido de un fuera de juego y ocurre el gol y el VAR lo revisa.Entonces, el VAR no revisa la transmisión de televisión, es el AVAR el que tendría que haberlo revisado. Hay una responsabilidad de nosotros, pero eso no quita que exista la situación”, dijo Osses.

Osses se refirió a la acción polémica luego del gol del empate de Saprissa en Liberia, donde Jorkaeff Azofeifa se llevó las manos a los genitales para festejar.

Osses reconoció que lo sucedido con Jorkaeff debió ser observado y reportado por el AVAR, lo que no hizo.

Liberia solicitó ante el Tribunal Disciplinario revisión del video y castigo para Jorkaeff, pero este ente solo lo multó con ₡150.000; no lo castigó con partidos, porque el Tribunal no es una segunda instancia de la Comisión de Arbitraje y esa acción formó parte del material al que tuvo acceso el VAR.

A Osses se le consultó si hubo alguna reprimenda o sanción contra el árbitro AVAR del juego Liberia ante Saprissa, que no reportó o se le escapó lo que hizo Jorkaeff Azofeifa.

“Los que estamos en la industria del fútbol, jugadores, árbitros, técnicos, se toman decisiones en función del rendimiento y, haciendo la analogía, los árbitros son los jugadores y nosotros tenemos que intentar jugar con los mejores. Ellos lo saben, tienen clara esa faceta y saben que es una competencia; si no lo ven actuar en la siguiente semana, quiere decir que tienen que tomar una reflexión semanal para ver qué pudieron haber hecho mejor”, destacó Osses.

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, fue muy riguroso con el árbitro AVAR de la semifinal entre Liberi y Saprissa. Reconoció que se le fue la acción del gesto de Jorkaeff Azofeifa en el festejo del gol de los morados. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El chileno no dio nombres del árbitro que fue castigado, pero ese día, en el Edgardo Baltodano, el juez que estuvo como AVAR fue Anthony Bravo, quien después de ese encuentro no fue nombrado en ningún otro.

“Los árbitros no actúan de mala fe, actúan observando las imágenes y, si alguna se escapa, en algunos países está la posibilidad de utilizarlo de oficio; acá se definió que no. Y esperamos que no se repita una situación de que a los árbitros se les escape, pero no es de mala fe”, mencionó Osses, quien expresó que Saprissa fue tajante con lo sucedido y que el jugador mostró arrepentimiento, pero cree que, si algo se escapa, se debe actuar en otras instancias.

“Si bien el videoarbitraje ayuda a tratar de evidenciar todas las situaciones, hay acciones que pueden escapar a su control y esta es una de ellas. Si la situación no es observada por los árbitros, creo que el reglamento de la competición debería estipular que se pueda actuar de oficio en algunos de estos casos”, opinó Osses.

El chileno añadió que solo se mostró un cuadro en la transmisión y es algo que es un precedente que se marca: que cualquier cosa que se les escape a los árbitros no va a poder ser revisada.

“A dar vuelta a la página y el árbitro de video, el AVAR, no sigue participando en estas instancias porque cometió un error involuntario, y es una situación que, a raíz de lo que pasó en la semifinal de ida, demuestra que este tipo de actos obscenos y groseros no pueden estar permitidos en nuestro fútbol”, aseguró Enrique Osses.