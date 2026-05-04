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Aquiles Mata: el ‘rey de las apelaciones’ hoy ve como otros hacen lo que antes le criticaban en Alajuelense

Mientras que Saprissa está a la espera de lo que diga el Tribunal de Apelaciones, Aquiles Mata recordó lo que él vivió hace unos años

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Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
Al termino de la audiencia, Aquiles Mata habló con la prensa explicando la posición de Alajuelense.
Aquiles Mata considera que no existe razón para criticar a ningún club de fútbol que presente una apelación, porque ese es su derecho. (Johan Rojas, Archivo Grupo Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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