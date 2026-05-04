Aquiles Mata: el ‘rey de las apelaciones’ hoy ve como otros hacen lo que antes le criticaban en Alajuelense

Aquiles Mata considera que no existe razón para criticar a ningún club de fútbol que presente una apelación, porque ese es su derecho.

Aquiles Mata fue catalogado en su momento como el “rey” de las apelaciones, debido a varios casos que llevó intentando quitarle sanciones a algún integrante de Liga Deportiva Alajuelense, o reducirlas.

El abogado de profesión recuerda que en ese entonces, recibía múltiples señalamientos provenientes de otros clubes. Hoy cree que el tiempo le da la razón, porque las apelaciones ya son comunes, por parte de cualquier equipo del fútbol nacional.

Saprissa protagoniza el caso más reciente, al presentar una apelación por la sanción de tres partido de suspensión a Mariano Torres y Fidel Escobar, tras la situación ocurrida en el último juego de la fase regular, en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez.

En el juego en Puntarenas se presentó un pleito con integrantes de la barra de Saprissa, el partido se detuvo y algunos jugadores morados, entre ellos Mariano y Fidel, se acercaron a la malla para tratar de calmar a los seguidores saprissistas.

Ahí, el comisario del encuentro, Erick Mora, también se acercó al sitio para grabar y documentar lo sucedido y, en ese instante, tuvo el altercado con Mariano, que le lanzó un par de manotazos, mientras Fidel le dijo algunas palabras.

En charla con La Nación, Aquiles Mata recordó que hace años fue un escándalo cuando en la Liga empezaron a recurrir decisiones del Tribunal Disciplinario, que considera que no calzaban con la realidad de los hechos; o que intuían motivaciones contrarias a lo que decían las normas.

“Generó toda una polémica bastante fuerte de parte de algunos clubes, sus representantes legales y sus gerentes, criticando las acciones de Liga Deportiva Alajuelense; las cuales, dicho sea de paso, en su mayoría, nos dieron réditos importantes”, citó Aquiles Mata.

Recordó que para entonces, lograron suspender sanciones, o rebajarlas, y que desde el área legal, ayudaron a que el equipo pudiera avanzar en el torneo con normalidad.

“Se nos criticó, se habló de que era inmoral hacerlo, que ellos no lo harían nunca. Sin embargo, el tiempo va cambiando las formas de pensar de la gente, y hoy en día ya es un tema recurrente, de todos los equipos, de apelar decisiones que no estén ajustadas a la normativa disciplinaria”, afirmó.

Hoy se mantiene firme en que eso es totalmente válido, porque dice que son normativas que están establecidas, aprobadas por la Federación. Incluso, hasta a nivel de FIFA ve que todos los meses hay recursos de apelaciones por sanciones de jugadores de clubes importantes en el mundo.

“Es algo totalmente normal y aquí es donde entra el tema de qué es ético y qué no es ético. La gente hablaba de que no era ético o no era moral apelar las sanciones; pero ya hoy todos lo hacen de la misma manera, sabiendo que es un recurso totalmente válido y no hay por qué asustarse de eso”, recalcó.

Apuntó que la gente tiene formas de pensar diferentes, de acuerdo a las circunstancias.

“Hoy Saprissa está siendo aparentemente perjudicado por las sanciones de algunos jugadores, recurren con toda razón y con todas sus baterías en contra de los entes decisorios, es normal.

”Lo que no sería normal es que gente venga a criticar este tipo de determinaciones, porque es la defensa de los clubes y los clubes si no se autodefienden, desde luego van a tener situaciones complicadas”, aseguró.

Por eso, insiste en que es algo normal y válido, al igual que lo sería reclamar decisiones del VAR.

“De la gente que está en el VAR, que a veces favorecen y a veces no favorecen a nadie. Alajuelense pareciera que no ha recurrido a ese tipo de denuncia y hay decisiones que le han perjudicado profundamente, pero ya ese es un tema aparte”, destacó.

Su posición es que es totalmente válido, ético y moral cuando se decide apelar, y que no se vale estar descalificando a los equipos que lo hacen.

“Las críticas muchas veces eran en contra del equipo, pero más en contra de mi persona. Incluso, yo recibí amenazas de aficionados rivales, llegaba a restaurantes y tenía reclamos de algunos aficionados de otros equipos”, contó Aquiles Mata.

Sin embargo, mencionó que eso a él nunca lo preocupó, porque entiende que son temas de fanáticos del fútbol.

“Yo no tengo redes sociales y eso me favorece, pero sí me contaban y me decían que había gente que me ofendía y me trataban mal. Simplemente lo dejé pasar porque yo estaba haciendo un trabajo en beneficio de la institución, de Liga Deportiva Alajuelense, como lo he hecho por más de 40 años, técnicamente”.

Los años han pasado y dice que la gente ahora ya no le reclamaba, sino que se le acercan a saludarlo, inclusive aficionados rivales.

De aquella época, recuerda que el trabajo no se enfocaba únicamente en las apelaciones, sino que se cambiaron algunas cosas que él considera que no estaban bien.

“Había una norma que cuando un club traía un extranjero a Costa Rica, tenía que estar varios años ahí y no podía jugar con otro equipo, porque la normativa lo prohibía. Yo logré que esa norma se derogara, en el caso de Camilo Aguirre que estaba en Pérez Zeledón y pasó a la Liga”, citó.

A partir de ahí se cambió la norma y ahora cualquier extranjero que esté en el país, independientemente de que un equipo lo contrate, puede pasar al equipo que lo quiera contratar prácticamente de forma inmediata, tras la respectiva negociación.

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