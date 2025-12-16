¡Apúrese! Todavía quedan entradas para ver el juego entre Saprissa y Alajuelense

Si usted quiere ir a ver el partido de la final entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, debe darse prisa. Todavía quedan entradas, pero se agotan de manera acelerada.
