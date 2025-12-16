¡Apúrese! Todavía quedan entradas para ver el juego entre Saprissa y Alajuelense

Si usted quiere ir a ver el partido de la final entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, debe darse prisa. Todavía quedan entradas, pero se agotan de manera acelerada.

El club morado sacó los boletos a la venta el lunes en la tarde, y cerca de las 9 p. m. el departamento de prensa de los tibaseños informó que solo quedaban mil disponibles.

Esta mañana, ante consulta de La Nación, Patricio Altamirano, jefe de prensa de Saprissa, mencionó que quedan menos de 300 tiquetes. Así que, si desea ver la final del miércoles a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, apresúrese a comprar en el sitio Saprissa.com.

