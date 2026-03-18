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Antonio Rüdiger encaró a Pep Guardiola: la reacción del técnico se hizo viral

El Real Madrid eliminó al Manchester City en la Champions League

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Por Milton Montenegro
El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, lleva dos derrotas seguidas, por la Premiere y ahora en Champions League.
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, quedó un poco desconcertado ante la reacción de Antonio Rüdiger. (DARREN STAPLES/AFP)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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