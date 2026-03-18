Antonio Rüdiger encaró a Pep Guardiola: la reacción del técnico se hizo viral

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, quedó un poco desconcertado ante la reacción de Antonio Rüdiger.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no tuvo reparos en reconocer que, cuando se pierde ante el Real Madrid, no queda otra que saludar a los blancos.

Así lo hizo el técnico español, quien, al terminar el partido que su equipo perdió como local 1-2 contra los merengues (5-1 en el global), quedó eliminado de la Champions.

El timonel del City ingresó al campo, saludó uno por uno a los jugadores del Real Madrid y, cuando encontró al alemán Antonio Rüdiger, explotó todo.

Pep le dio la mano a Rüdiger, quien recibió el saludo con un apretón y un pequeño empujón con el pecho.

Pep Guardiola went to greet Real Madrid players after the match, but when he reached Antonio Rüdiger, a verbal altercation broke out between them.pic.twitter.com/cT0PZmafQh — Total Football (@TotalFootball) March 18, 2026

Guardiola sonrió, pero cuando quiso continuar su camino, vio cómo el defensor no le soltaba la mano mientras le recriminaba algo. La temperatura parecía subir, hasta que llegaron Aké, Doku, Vini y Arbeloa para separar a ambos y evitar que la situación pasara a mayores.

El entrenador del Real Madrid tuvo que llevarse a su futbolista para apartarlo de la acción. Rüdiger continuó girándose para buscar a Pep, que acabó lanzándole un beso de manera irónica mientras se alejaba de la zona.

“Es muy difícil si vas 4-0 abajo y estás jugando 10 contra 11, pero lo intentamos todo. Nos sirve para aprender. Ojalá hubiera sido once contra once, pero quién sabe, quizás hubiéramos perdido 6-0”, expresó Pep Guardiola tras el partido.

Tras su eliminación ante el Real Madrid. El Manchester City tiene en puerta la disputa de la Copa de Inglaterra ante el Arsenal, seguido de partidos importantes de Premier League, uno de los cuales es contra los Gunners, un duelo clave para las aspiraciones del City si quiere recortar puntos al líder. El Arsenal es líder con 70 puntos y el City segundo con 61.