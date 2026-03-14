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Antonelli firma en el GP de China la pole position más joven de la historia

Un joven piloto de Mercedes escribió historia en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1

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Por AFP
El piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli celebrates su pole junto al británico de Ferrari Lewis Hamilton, luego de la sesión de calificación en el Gran Premio de Shángai.
El piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli celebra su pole junto al británico de Ferrari Lewis Hamilton, luego de la sesión de calificación en el Gran Premio de China. (HECTOR RETAMAL/AFP)







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