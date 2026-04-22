Puro Deporte

Anthony Porras se cansó de un equipo del campeonato nacional y terminó regañado

El periodista de Radio Columbia se mostró decepcionado con el club de Primera División

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Por Milton Montenegro
Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, recibió un fuerte mensaje en vivo. (Anthony Porras)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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