Anthony Porras se cansó de un equipo del campeonato nacional y terminó regañado

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, se cansó; como dicen, tiró el tapón y no quiere nada con un equipo del campeonato nacional.

Durante la transmisión de Columbia Deportiva de este miércoles en la mañana, la “Pitón”, como se le conoce a Porras, mostró su enojo y frustración, pero la sorpresa fue que terminó regañado.

Anthony estaba en la transmisión junto a Eduardo Baldares, director de Deportes de Columbia, y hablaban de lo sucedido antes del juego del martes entre Sporting y Liberia, que se retrasó una hora porque el árbitro Pablo Camacho consideró que los uniformes de ambos clubes eran parecidos.

Ninguno de los dos conjuntos tenía otra indumentaria y, al final, se decidió que Sporting cambiara sus medias blancas por unas negras, y ahí es donde empezó todo con Anthony.

“Decepción con Sporting. Este equipo pierde, fracasa en la cancha, le meten billete y no hay por dónde. Y solo tienen un uniforme disponible, terrible. Ya no voy a apoyar más a Sporting”, dijo Anthony, quien en varias ocasiones ha dicho que respalda a los albinegros porque es josefino, vive en San Cayetano y Sporting representaba a la capital mientras su sede era Rohrmoser; hoy día se trasladó a Grecia.

Una oyente le envió un mensaje a Porras, quien lo leyó en vivo, y ahí venía el regaño.

“Ana Benavides Orozco, no tengo el placer de conocerla, pero escribe”, leyó Porras, quien añadió: “¿Qué clase de aficionado es este, Anthony? Uno tiene que estar con su equipo en las buenas y en las malas. Tiene que aguantar el bullying, poner la cara cuando el equipo pierde. Anthony, aficionados así no en Sporting”, leyó Porras, quien le contestó a la aficionada. Antes Baldares le dijo, “Lo regañaron”.

“Doña Ana, primero Dios la bendiga, muchas gracias, pero debo decir que la decisión está tomada. Yo no puedo apoyar a un equipo como Sporting; sí lo respeto, por supuesto, y periodísticamente hablando, todo correcto, pero Sporting ya no, oficialmente ya no”, señaló Anthony.

Eduardo Baldares agregó que lo quieren hacer liguista, esto ante otro mensaje de un seguidor de Alajuelense, y Anthony respondió: “Sí, pero ahí no creo que me vaya. Decisión tomada: a partir de este momento busco equipo en Primera”.