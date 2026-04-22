Anthony Porras lamenta que pase algo insólito de ‘canchas abiertas’ en partido Sporting vs. Liberia

Anthony Porras se mostró muy crítico ante lo que ocurre en el Estadio Puente Piedra, en el partido entre Sporting y Liberia.

La insólita situación que se presenta en el Estadio Puente Piedra en La Argentina de Grecia, en el partido entre Sporting y Liberia, hizo que el periodista Anthony Porras no se guardara nada en la transmisión de Columbia.

Según el periodista, hasta en las mejengas a las que él va, los equipos siempre se organizan para que no haya ningún inconveniente, con esta frase: ustedes de blanco y nosotros de negro.

Pero para un partido de la máxima categoría, la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), se aprobó que Sporting juegue de celeste y que Liberia lo haga de blanco; algo a lo que los árbitros no les parece, porque se presta para confusión.

“Qué incertidumbre, antes de un partido tan importante como este, ni siquiera podemos tener la ratificación de si hay partido o no”, comentó Anthony Porras en vivo en Columbia, antes de que se decidiera que el partido se retrasa una hora esperando que Sporting consiga unas pantalonetas negras.

“Debo de hacer hincapié en el tema, qué poco serio que esté sucediendo estas cosas, de verdad que me cuesta entender por qué siempre en nuestro fútbol tiene que pasar algo, por qué no podemos tener un fútbol ordenado, tranquilo, todo en orden”, expresó el periodista.

Para poner en contexto a quienes apenas se unían a la transmisión, detalló que Liberia llegó a jugar con un solo uniforme, que es el blanco. Y que Sporting solo tiene habilitado un uniforme, que es el celeste.

Los dos equipos tienen acta aprobada y enviada por Unafut para esos colores; pero al hacer la inspección, el árbitro central Pablo Camacho dijo que así no se puede jugar y que deben cambiar el uniforme.

“Pareciera canchas abiertas de verdad, pareciera fútbol aficionado, no puede ser que el fútbol de máxima categoría, en Primera División, estemos con estas cosas y todavía ahorita, una incertidumbre.

”Acaban de de llamar a Enrique Osses y él dice que no se juega el partido así, es el hombre que manda la parte arbitral y está la gran duda”, reiteró Anthony Porras al aire.

La crítica se extendió a los equipos, porque el periodista apuntó que entiende que si se tiene aprobado el blanco, lleven ese, pero qué cuesta llevar también el amarillo con negro.

Y que de igual forma es insólito que el equipo local, en este caso Sporting, no tuviera ahí en su estadio el uniforme negro.