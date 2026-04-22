Puro Deporte

Anthony Porras lamenta que pase algo insólito de ‘canchas abiertas’ en partido Sporting vs. Liberia

Esto dijo Anthony Porras en vivo en la transmisión de Columbia, en un partido que está demorado

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Por Fanny Tayver Marín
Anthony Porras, periodista de Columbia Deportiva. Instagram.
Anthony Porras se mostró muy crítico ante lo que ocurre en el Estadio Puente Piedra, en el partido entre Sporting y Liberia. (Instagram Anthony Porras)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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