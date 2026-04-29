Puro Deporte

Anthony Porras revienta a Saprissa con una frase que caerá muy mal entre los morados

El periodista de Radio Columbia no concibe cómo los morados se muestran afectados por supuestas opiniones de la prensa

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, la emprendió contra Saprissa y lanzó una frase que no va a caer nada bien entre los seguidores del equipo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Anthony PorrasSaprissaDeportivo Saprissa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.