Anthony Porras revienta a Saprissa con una frase que caerá muy mal entre los morados

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, la emprendió contra Saprissa y lanzó una frase que no va a caer nada bien entre los seguidores del equipo.

Durante la transmisión de Columbia Deportiva de este miércoles en la mañana, la “Pitón”, como se le conoce a Porras, no se anduvo por las ramas para arremeter contra el cuadro morado.

Anthony estaba en la transmisión junto a Eduardo Baldares, director de Deportes de Columbia, y hablaban de la semifinal del domingo entre Liberia y Saprissa y, ahí, Porras criticó a los tibaseños.

“Voy a ser muy franco y se lo digo con mucho respeto a los morados, están con mucho drama, haciéndose las víctimas. Entiendo que la principal molestia es con programas de radio, están diciendo que la prensa ve a Liberia como el favorito”, dijo Porras.

Anthony hizo el comentario luego de las palabras de Hernán Medford en la conferencia de prensa, durante el Día de Medios que organizó la Unafut.

“Me he dado cuenta de que la mayoría de ustedes (prensa) ponen como favorito a Liberia y eso nos motiva mucho más”, afirmó Medford.

Anthony Porras aseguró no haber escuchado que den a Liberia como favorito, pero si para algunos los pamperos tienen la etiqueta de favoritos, no concibe cómo Saprissa, el más ganador del país, se sienta afectado por eso.

“Que Saprissa, el equipo copero, el guapo, el de chapa del fútbol tico, el que sale a la cancha y pasan diciendo que tiene 40 títulos y todo esto, y que tres Concacaf y fueron a Japón. Que ese equipo envalentonado se venga tres días antes de la semifinal a decir que están poniendo de favorito al otro, ahh, me parece muy víctima”, expresó Anthony.

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, dijo que Saprissa debe ir el domingo a Liberia a hacer goles y ganar. (Instagram de Anthony Porras/Instagram de Anthony Porras)

Eduardo Baldares replicó: “Como que no le luce a Saprissa eso, si es tan grande”.

Anthony Porras indicó que en el cuadro morado no debe importar si alguien ve favorito al conjunto pampero.

“Lo hablé con Erick Lonis y Hernán Medford, ellos de verdad lo creen y esto no es un show. Ellos insisten en que escuchan en los programas de la mañana que todos ponen de favorito a Liberia, pero, ¿y qué importa si fuera así? Este no es el caso, pero qué le puede importar a Saprissa si Anthony Porras o Eduardo Baldares dicen que el favorito es Liberia, vayan el domingo y ganen, metan goles”, destacó Porras, a lo que Baldares dio su apreciación.

“Para mí sí llega más fuerte Liberia, pero va a pasar Saprissa por su chapa, por su jerarquía, incluso porque este combustible emocional, porque ellos se están mordiendo solos, se echan carbón solos, les puede servir para llegar con mucha furia a los partidos”, mencionó Eduardo Baldares.