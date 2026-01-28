Anthony Hernández asegura que despertó interés en clubes extranjeros: estos son los países

Anthony Hernández volvió a jugar después de que superó un desgarro muscular. Aquí ante Sergio Gámez, de Guadalupe.

Liga Deportiva Alajuelense lo echaba de menos y él también añoraba volver a jugar. Anthony Hernández se recuperó de un desgarro muscular y cuando entró a la cancha fue ovacionado por el liguismo en el Estadio “Colleya” Fonseca.

El extremo de juego pícaro y veloz estuvo en la órbita de clubes extranjeros a los que les llamó la atención, según confesó el propio futbolista.

No se dio esta vez, pero él tiene claro cuál es el camino que debe seguir para cumplir su sueño de convertirse en legionario.

“Sí se me acercaron varios equipos, no hubo nada concreto, hubo una opción de préstamo y no se dio bien. Ahora a seguir, hasta que Dios decida cuándo sea el momento correcto”, apuntó Anthony Hernández.

Al consultársele de dónde eran esos equipos, el futbolista de la Liga dijo que una opción provenía de China y que otra surgió desde Chile.

“A mí me gustaría obviamente ir vendido, que es lo que todo jugador quiere, pero de igual manera, un préstamo es una opción muy buena. Ya eso fue entre clubes, yo no tuve nada que ver y a seguir adelante, estoy en un buen equipo. Estoy muy agradecido con ellos y muy agradecido por quedarme, sé que este va a ser un buen campeonato”, mencionó a La Nación.

El presente de Anthony Hernández

Desde que estaba en la suplencia se percató de que muchos aficionados de la Liga realmente se alegraron al verlo de nuevo con opciones de jugar.

Pero cuando llegó la hora de entrar, en el minuto 45 como relevo de Jeison Lucumí, la reacción del liguismo lo emocionó.

“La afición es el jugador número 12 que está alentándonos en todo partido. En Guadalupe fuimos casa, toda la afición era de nosotros y muy agradecido con ellos. Ahora a seguir aportando y sé que vienen cosas muy buenas”, citó Anthony Hernández.

Alajuelense procuró no apresurar la recuperación con el propósito de evitar alguna recaída.

“Hace poco inicié cancha por el desgarro, no podía hacer cancha, era más que todo terapia y algo específico. Entonces, vamos a ir de menos a más y los partidos me irán dando la condición física”, citó.

En los minutos que jugó, el extremo se sintió cómodo para tratarse apenas de su regreso y cree que este parón servirá para que tanto sus compañeros como él mejoren algunos detalles.

Anthony Hernández jamás olvidará la noche del 20 de diciembre de 2025, cuando anotó en la final y se coronó campeón nacional con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Anthony Hernández/Instagram Anthony Hernández)

Cuando el torneo anterior entró en su etapa decisiva, muchos se preguntaban qué falta para que Anthony Hernández sea titular.

Alajuelense no iba a ventilar que el futbolista no estaba al 100%, de la misma manera que ocurría con Rashir Parkins, que jugaba muy limitado por un dolor intenso en la rodilla.

“Tenía una carga muscular desde las semifinales contra Liberia. De hecho, el primer partido no lo jugué por lo mismo. El segundo lo jugué muy pocos minutos, como 10 o 15 contra ellos; y ya después la final, que sí la jugué muy cargado. Ya después se vino el desgarro”, relató Anthony Hernández.

En la final de segunda ronda contra Saprissa, el porteño ingresó de cambio en el clásico en Tibás y estuvo muy cerca de la anotación; mientras que en el partido definitivo, también fue una opción de cambio y marcó el último gol, el tercer tanto de Alajuelense para que esa historia terminara con un global de 5-3 y el título 31 en la vitrina rojinegra.

“Yo decidí jugar así aquella noche, se dio un buen partido y también el gol, pero son cosas que uno sacrifica y muy agradecido con Dios, porque a pesar de todo, aquí me tiene”, comentó.

Aquel gol lo celebró con un derroche de euforia, dándole la vuelta a todo el Estadio Alejandro Morera Soto y disfrutó a más no poder ese título. Después le tocó iniciar la recuperación.

“Me sentía muy dolido por no estar al inicio del torneo, pero sé que tengo buenos fisioterapeutas, buen preparador físico también y el profesor Óscar Ramírez que me dio la confianza para volver y sé que el ritmo ahí se va dando”, argumentó.

Lo que sigue

Después de cinco partidos, Alajuelense contabiliza 8 puntos en el Torneo de Clausura 2026. Debido a las elecciones, este fin de semana no habrá fútbol nacional.

La Liga recibirá a Liberia el martes 3 de febrero, en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa; pero su siguiente juego por campeonato nacional será el sábado 7 de febrero contra Herediano, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Nosotros estábamos jugando cada tres partidos, pero lo hemos ido manejando muy bien. Tenemos buenos fisioterapeutas, tenemos buen preparador físico que nos ha venido ayudando y sé que este parón nos va a servir para mejorar muchas cosas en las que hemos fallado, pero vamos a venir muy bien”, indicó el futbolista.

En su caso, no sabe si el “Macho” optará porque tenga minutos el martes en el Torneo de Copa. Anthony Hernández cree que quizás sea una buena idea, para que vaya tomando ritmo.

Alajuelense

