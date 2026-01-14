Andrey Mora, el nuevo dolor de cabeza de Mariano Torres: así son los piques entre ellos

Parece que entre Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, y Andrey Mora, capitán de Puntarenas, existe un pique, diferencia que se presentó en los últimos dos juegos que disputaron.

Solo ellos saben si se dicen algunas cosas en el terreno o no se pueden ni ver. Andrey aseguró que todo queda en el campo, pero la realidad es que el porteño se ha convertido en un dolor de cabeza para Mariano.

El martes, en el primer juego del Clausura para Saprissa y Puntarenas, Mariano se fue expulsado por propinarle una patada a Andrey Mora. El argentino solo estuvo 54 minutos en cancha (todos del primer tiempo), cuando su equipo perdía 0-1 y luego llegó el segundo tanto de los chuchequeros.

Expulsado Mariano Torres ¡Así inicia el torneo el capitán morado! pic.twitter.com/frmmmKqymg — TD Más (@tdmascrc) January 14, 2026

“Es una jugada que se da en los partidos, normal. No sé si fue roja directa o doble amarilla. Es una jugada para amarilla, pero ya lo habían amonestado y lo expulsaron”, dijo Andrey Mora.

El porteño reconoció que, ante la salida de Torres, aprovecharon que los morados se quedaron con 10 futbolistas.

“Mariano es un gran jugador y Saprissa pierde mucho cuando él no está en cancha. Durante 70 minutos nos aprovechamos de ellos, aunque al final nos costó un poco”, indicó Andrey.

Andrey no sabe por qué Torres le lanzó el puntapié y menos confirmó si hubo provocación de su parte.

“Cada quien tenía sus intereses de por medio, yo estaba trabajando para Puntarenas y la veo como una jugada donde le robo la pelota. Él intentó recuperarla, tal vez con una fuerza desmedida, pero no va más allá de una amarilla. Pero ya tenía y Saprissa perdió a su capitán”, resaltó Andrey Mora.

En setiembre del año pasado, en el partido que los tibaseños disputaron de visita en Puntarenas, la polémica se quiso armar alrededor de ambos, cuando Tigo Sports publicó que, supuestamente, Mariano le dijo “muerto de hambre” a Mora.

Ese choque se disputó sin público (por los problemas del Lito Pérez) y le permitió a la televisora grabar parte de lo que se dijeron los jugadores en la cancha.

¿Mariano le dijo muerto de hambre a Andrey Mora? pic.twitter.com/TSZW7TgagO — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 12, 2025

“Sí hubo intercambio de palabras, pero al final todo queda en la cancha. Creo que él (Mariano) es un competidor, por eso ha ganado tanto y está en la historia de este club tan grande como Saprissa. Yo trato de defender lo mío para Puntarenas, son cosas de fútbol normales que se dicen en la cancha y ahí quedan al terminar el partido”, mencionó Andrey Mora.

Al terminar el compromiso del martes en el Ricardo Saprissa, Mariano no atendió a la prensa, no estaba entre los elegidos por el departamento de prensa morado para que dieran declaraciones, mientras que Andrey Mora consideró que dejaron escapar una gran oportunidad para llevarse la victoria.

“Nosotros hicimos 70 minutos buenos, 20, emocionalmente fueron un desastre y se nos fueron dos puntos. Cualquiera diría que ganamos un punto, pero lo hablamos a lo interno, perdimos dos puntos. Las condiciones que nos dan y nuestro objetivo de clasificar, teníamos el partido 2-0, con un jugador más, y dejamos pasar la oportunidad de dar un golpe en la mesa y no pudimos”, comentó Andrey Mora.

Andrey jugó 72 minutos; Mariano se marchó antes de lo previsto y queda a la espera del castigo que le imponga el Comité Disciplinario.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, solo estuvo 54 minutos en la cancha, en el primer juego de los morados en el campeonato. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

