Andrey Mora, el nuevo dolor de cabeza de Mariano Torres: así son los piques entre ellos

El capitán morado se ganó la tarjeta roja por propinarle una patada a Mora

Por Milton Montenegro

Parece que entre Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, y Andrey Mora, capitán de Puntarenas, existe un pique, diferencia que se presentó en los últimos dos juegos que disputaron.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

