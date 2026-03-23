Puro Deporte

Andrey Amador vivió el triunfo de Jason Huertas haciendo la rehabilitación en su casa

El aún director deportivo de la Selección de ciclismo de ruta, Andrey Amador, siguió desde su hogar la competencia

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Por Juan Diego Villarreal
Andrey Amador En su hogar Fuera del hospital 14 de marzo del 2026 Instagram Laura Segú
Andrey Amador ya está en su casa, donde sigue con su rehabilitación, tras su accidente el pasado 20 de febrero. (La Nación/Instagram Laura Segú)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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