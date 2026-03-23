Andrey Amador vivió el triunfo de Jason Huertas haciendo la rehabilitación en su casa

Andrey Amador ya está en su casa, donde sigue con su rehabilitación, tras su accidente el pasado 20 de febrero.

Aunque una fuerte caída envió al hospital al expedalista Andrey Amador el pasado 20 de febrero y le arrebató la oportunidad de dirigir a la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta en el Campeonato Panamericano en Montería, Colombia, el exciclista no podía perderse la competencia.

Andrey contó a La Nación que este domingo estuvo atento a la prueba, observándola por la señal internacional de televisión, y no pudo ocultar su emoción al ver el triunfo de Jason Huertas.

Amador, quien en enero pasado fue designado como director técnico de la escuadra patria, se accidentó durante un campamento del combinado nacional en Jacó. Andrey sufrió el percance en Playa Bejuco, Parrita, al caerse de su bicicleta y sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

Después del accidente, el exciclista estuvo internado 24 días en el Hospital Calderón Guardia y luego en el Cima San José, hasta que el pasado 14 de marzo pudo volver a su casa.

Como era de esperar, Andrey no podía perderse la prueba continental y, en medio de su rehabilitación, vivió intensamente la victoria costarricense.

“Fue increíble la victoria de Jason (Huertas). Yo lo había dicho y lo vuelvo a decir: para mí, ese campeonato panamericano está dentro del top de las victorias del ciclismo de Costa Rica. Ser campeones panamericanos, la verdad, fue increíble”, destacó Amador.

Tras su hospitalización, Andrey fue relevado de forma interina por José Adrián “Champu” Bonilla, quien asistió con la representación patria a Colombia, mientras él continúa con la rehabilitación.

“Aquí estamos pulseándola. Estoy haciendo rehabilitación cardíaca, por lo que puedo hacer un poquito de rodillo y, mientras trabajaba, estaba conectado viendo la carrera por el canal oficial”, agregó Amador.

El excorredor, quien participó en tres Juegos Olímpicos y compitió en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, destacó la calidad del ciclista costarricense.

“Los muchachos demostraron la calidad que tienen y es un gran triunfo para el ciclismo de ruta de Costa Rica. Allí estaban corriendo por la selección de Colombia Álvaro Hodeg, campeón panamericano, quien corre en Europa, al igual que Álvaro Gaviria, uno de los mejores sprinters y ganador de etapas del Tour y el Giro de Italia”, destacó Amador.

Demostrando su buen humor y que poco a poco va recuperando su salud, Andrey aseguró que solo lamentaba una cosa: “A mí lo único que me da lástima es no estar allí por el accidente. Quiero felicitar a los muchachos, a la Fecoci y a don Óscar Ávila, presidente de la Federación. Todos se lo merecen”.