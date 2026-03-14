Andrey Amador recibe grandes noticias tras su grave accidente

Andrey Amador disfrutó con su familia, tras salir del hospital donde estaba internado.

Pasaron 24 días para que el exciclista Andrey Amador recibiera una gran noticia: por fin salió del hospital, luego del accidente que sufrió el pasado 20 de febrero mientras entrenaba con la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta.

Andrey, quien sufrió una aparatosa caída en Playa Bejuco, en Parrita, regresó a su hogar, según lo mostró su esposa, Laura Segú, en sus redes sociales.

En dos historias publicadas en Instagram se observa al excorredor. En la primera aparece almorzando en familia y, en la segunda, jugando con sus hijas, Gretta y Abril, en un play, según describió su esposa Laura.

Amador estuvo internado en el Hospital Calderón Guardia y hace dos semanaa fue trasladado al Hospital Cima, donde conpletó su recuperación.

Andrey, quien en enero pasado fue nombrado director técnico de la Selección Nacional de ciclismo de ruta, se encontraba con los ciclistas realizando un campamento en Garabito, Jacó, con miras al Campeonato Panamericano que se realizará a partir de este lunes y hasta el 22 de marzo en Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia.

El día del accidente, él salió a entrenar con los ciclistas convocados a la Selección Nacional y pedaleaba con ellos, rodando a unos 50 kilómetros por hora.

Andrey Amador y su accidente

El rutero, que se estrenaba como seleccionador nacional, cumplía con el segundo y último día de campamento con sus corredores. Había planificado realizar un fondo de 133 kilómetros entre Jacó y Quepos, con regreso a Jacó, para culminar el entrenamiento.

De manera inesperada, cuando transcurrían unos 45 minutos del entrenamiento, perdió el control del manubrio de su bicicleta, sufrió una aparatosa caída y terminó en un zacatal a la orilla de la carretera.

Andrey fue trasladadon en condición crítica a la clínica de Parrita; de allí, al hospital Max Terán de Quepos y, ese mismo día, vía aérea hasta San José, donde fue internado en el Hospital Calderón Guardia.

El pasado 27 de febrero, Laura Segú indicó en su cuenta de Instagram: “Agradecemos enormemente la atención recibida en estos días en el Hospital Calderón Guardia, en especial al Dr. Padilla y a su equipo de enfermeros. Se lo vamos a agradecer toda la vida”, apuntó.

Después de eso, la esposa de Andrey Amador agregó: “Y ahora una nueva etapa de recuperación en el Hospital Cima. Gracias a todos. Todo va marchando sobre ruedas”.

El 1.º de marzo, desde el Hospital Cima, Andrey envió un mensaje a los costarricenses narrando qué le había sucedido y cuál era su condición.

“Les cuento a resumidas cuentas lo que pasó: me golpeé la cabeza y la importancia de usar un buen casco… Me golpeé la cabeza y se me afectó la parte motora del lado izquierdo y, por ejemplo, gestos de la motora fina me costaban, pero ya he mejorado”, afirmó Amador.

La recuperación del exciclista profesional, quien se retiró en 2024, se hizo palpable el 7 de marzo cuando, por medio de un video, se le pudo observar realizando ejercicios y jugando con sus hijas, lo que dejaba ver que el proceso de rehabilitación iba por buen camino.

Andrey no pudo viajar a Colombia al Campeonato Panamericano y su lugar lo ocupa de forma interina el también exciclista José Adrián Champu Bonilla.

El expedalista Andrey Amador se encuentra muy feliz,a tras recibir grandes noticias