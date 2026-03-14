Puro Deporte

Andrey Amador recibe grandes noticias tras su grave accidente

El expedalista Andrey Amador se encuentra muy feliz, tras recibir grandes noticias

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Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
Andrey Amador En su hogar Fuera del hospital 14 de marzo del 2026 Instagram Laura Segú
Andrey Amador disfrutó con su familia, tras salir del hospital donde estaba internado. (La Nación/Instagram Laura Segú)







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Andrey AmadorAccidente en Playa BejucoLaura Segú
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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