Andrey Amador fue trasladado de emergencia al Hospital Calderón Guardia

Andrey Amador estaba entrenando en Jacó con la Selección Nacional de Ciclismo de ruta cuando sucedió el accidente.

El traslado del entrenador de la selección nacional de ruta, Andrey Amador, fue finalmente vía aérea, desde Parrita hasta San José, luego de sufrir un accidente, al caerse de su bicicleta, mientras entrenaba con el grupo en Jacó.

Amador de 39 años, finalmente fue llevado al Hospital Calderón Guardia y no al México como se dio a conocer en un principio.

Andrey fue llevado desde el aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas, hasta el centro médico, en la ambulancia 1810 de la Cruz Roja, que iba pidiendo campo en una Avenida Segunda repleta de vehículos, según se observó en las imágenes de Canal 7, del traslado por la capital.

Amador ingresó al Hospital Calderón Guardia con un tanque de oxígeno y una mascarilla.

Noticia en desarrollo