Puro Deporte

Andrey Amador: Federación de Ciclismo da noticias sobre la Selección

El expedalista Andrey Amador es el actual director técnico de la Selección Nacional de ruta que competirá en los Panamericanos

Por Juan Diego Villarreal
Andrey Amador Equipo EF Education-EasyPost Entrenando en Costa Rica 21 de febrero del 2024 Fotografía: Juan Diego Villarreal
Andrey Amador se encuentra hospitalizado desde el pasado 20 de febrero en el Hospital Calderón Guardia, tras sufrir una fuerte caída en Playa Bejuco, Parrita. Fotografía: Juan Diego Villarreal







Andrey AmadorFecociPanamericano de Ruta en ColombiaAccidente en Playa Bejuco, Parrita
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

