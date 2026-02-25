Andrey Amador: Federación de Ciclismo da noticias sobre la Selección

Andrey Amador se encuentra hospitalizado desde el pasado 20 de febrero en el Hospital Calderón Guardia, tras sufrir una fuerte caída en Playa Bejuco, Parrita. Fotografía: Juan Diego Villarreal

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) dio a conocer este miércoles noticias sobre la Selección Nacional de Ruta, dirigida por el exciclista Andrey Amador, quien sufrió un aparatoso accidente en Playa Bejuco, Parrita, mientras dirigía el entrenamiento del combinado patrio el pasado viernes 20 de febrero.

Amador cumple cinco días internado en el Hospital Calderón Guardia y, por solicitud de su familia, no hay datos sobre su condición.

Ese viernes, junto a los seleccionados, Andrey realizaba un fondo entre Jacó–Quepos–Jacó, de 133 kilómetros, cuando ocurrió el percance.

Al estar a solo 18 días del campeonato continental, la Fecoci empezó a tomar decisiones ante la hospitalización de Amador, quien se mantiene en el centro médico mientras los seleccionados entrenan por separado e incluso compiten en eventos nacionales e internacionales.

En un comunicado enviado por la Federación, se indicó que la preselección masculina de ciclismo de ruta mantiene de manera constante su plan de entrenamientos, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Campeonato Panamericano. Además, se hizo énfasis en el estado de Amador.

“El apoyo y acompañamiento a la familia de nuestro entrenador, Andrey Amador, continúa. Confiamos en que pronto estará de regreso en sus labores y llevará al país a obtener muchos éxitos”, se indicó en el boletín.

En la misiva se agrega que “como parte del plan de trabajo establecido por Amador, se mantiene en agenda el segundo campamento en la zona de Jacó entre el 5 y 6 de marzo. Este proceso refleja el compromiso de representar al país de la mejor manera en el escenario panamericano”.

Aunque no se indica si Andrey Amador continuará en su cargo o bien estará presente en ese segundo campamento, La Nación supo que, de momento, la junta directiva de la Fecoci conversará con la familia del seleccionador nacional para conocer su estado de salud y determinar si podría estar presente en el Panamericano, en Colombia.

Por ahora no se descarta que un técnico interino tome las riendas del seleccionado, tanto en el próximo campamento en Jacó como, de ser necesario, en Colombia; sin embargo, esto se definirá una vez que se dialogue con la familia.

Finalmente, la junta directiva de la Fecoci añadió: “Reafirmamos el respaldo a la selección masculina de ciclismo de ruta y confiamos en que el trabajo sostenido que se viene realizando se traducirá en un desempeño destacado en el próximo Panamericano, consolidando el crecimiento y proyección del ciclismo nacional”.