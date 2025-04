Andrés Jiménez: Goleador que un tiktoker volvió tan famoso como Adalberto Carrasquilla aún no lo cree

En el impredecible mundo del fútbol, donde los sueños se forjan a base de esfuerzo y talento, a veces una chispa inesperada puede encender una llamarada de fama, más si se cuenta con el poder de las redes sociales. Andrés Jiménez se volvió el vivo ejemplo de eso.

Se trata de un jugador panameño que juega con el Deportivo Upala en la Liga de Ascenso de Costa Rica. Marcha como líder en la tabla de máximos artilleros. Aún así, su nombre desconocido para la gran mayoría, hoy resuena con fuerza en su país natal, catapultándolo al segundo lugar de los futbolistas panameños con más seguidores en Instagram, superado tan solo por la estrella Adalberto Carrasquilla.

Sorprendentemente, en Instagram, pasó de 978 seguidores a 156.000. Mientras que Adalberto Carrasquilla tiene 212.000.

¿Quién es el artífice de esta increíble transformación? Valen Scarsini, un reconocido tiktoker argentino conocido como “Scarso”, quien, en una dinámica viral, eligió a Andrés Jiménez como el jugador más desconocido del planeta para hacerlo famoso.

La historia de Andrés parece sacada de un guion cinematográfico. Un día, despertó en su tranquila rutina en Costa Rica para encontrarse con una avalancha de notificaciones en su teléfono.

“Una locura, algo que no me imaginé. Me desperté y me levanté de la cama tranquilo, cuando veo que me llegan muchas, muchas, muchas notificaciones, mucho, mucho mensaje, mucho like, y yo pienso: ¿Qué está pasando? Si yo no subí foto, ni nada. Y no le metí importancia porque eso sí, soy muy de poco de meterme en redes y eso”, manifestó en una charla con La Nación.

Esa incredulidad inicial se transformó en desconcierto a medida que los seguidores seguían llegando en masa. Literalmente, era una cosa de locos.

“La cosa fue que voy, me baño y me acuesto, pero me siguen llegando notificaciones y me siguen un montón de personas. Y yo, pero ¿qué está pasando? ¿Será que me hackearon la cuenta? Ya estaba como inquieto”, mencionó.

Andrés Jiménez, el panameño que juega en el Deportivo Upala fue considerado por un influencer como el futbolista crack más desconocido del planeta. (Tomada de Facebook Del Deportivo Upala/Tomadas del Facebook del Deportivo Upala)

Pero al mucho rato empezó a descubrir la respuesta en una llamada inesperada de un amigo panameño que lo puso al tanto de la insólita iniciativa del tiktoker.

“Me dice: ‘hermano, ¿tú no sabes lo que está pasando?’ Y yo: ‘¿qué está pasando?’ Que te subió un tiktoker famoso. Y yo solamente le dije: ‘¿Cómo?’ Y de ahí fue donde me di cuenta de lo que estaba pasando”, recordó.

Un mensaje directo del propio “Scarso” en Instagram confirmó la surrealista situación.

“Cuando me meto a los chats de Instagram, veo el mensaje del tiktoker ese, fue el famoso, que me había escrito, me había dicho que me iba a apoyar mucho en lo del fútbol, que le había salido pues sin querer queriendo. Y yo le digo, ah bueno, si es así, y como yo amo este deporte, enhorabuena. Son cosas de papá Dios, la verdad”, citó.

Andrés Jiménez: ‘Ahora todo el mundo me conoce’

La apuesta del tiktoker resultó ser un éxito rotundo. La visibilidad repentina transformó la vida de Jiménez de la noche a la mañana.

“Ahora todo el mundo me conoce, eso sí es verdad, pero sí, así fue que sucedió la cosa”, afirma con una mezcla de sorpresa y gratitud. Y se han mantenido en contacto.

“Dice que también lo han contactado equipos de otros lados, de otros países allá, preguntándole cómo está la situación, de quién era y esas cosas, porque prácticamente dice que me volví mundial”, apuntó entre risas.

El impacto de esta viralización no se limitó a las redes sociales. En Costa Rica, donde Andrés Jiménez ha encontrado un hogar futbolístico, la recepción ha sido abrumadoramente positiva.

“De Costa Rica sí, me han recibido muy bien, la verdad que todo lo que está pasando, escucho muy buenos comentarios, cosas bonitas, de verdad que no me imaginé nunca, al fin y al cabo, son cosas que pasan en la vida, a veces estamos tranquilos y de la noche a la mañana suceden cosas así bonitas, porque yo sé que me van a abrir las puertas”, opinó.

Andrés Jiménez cree que toda esta locura de la fama en redes sociales le traerá cosas buenas. (Captura de pantalla de Linafa/Captura de pantalla de Linafa)

Su equipo ya quedó eliminado, pero logró el objetivo, que era salvar la categoría. Va de vacaciones a su país y sabe que allá muchas personas lo están esperando, porque pasó de ser desconocido a alguien famoso.

El ascenso en popularidad ha sido meteórico, colocándolo en un lugar privilegiado en el ranquin de futbolistas panameños.

“Todo esto es una locura, la verdad que bueno, ahorita como estoy prácticamente el segundo con más seguidores, atrás de Carraquilla. Esto me va a ayudar mucho futbolísticamente, que es lo que yo quiero, crecer, y quién quita que juegue en la Primera División, aquí o en otro país”, subrayó.

La historia de cómo Jiménez llegó a Costa Rica también tiene sus particularidades. Tras no encontrar oportunidades en su natal Panamá, un tío que jugaba en el Deportivo Upala lo impulsó a probar suerte en tierras ticas, hace cuatro años. Y llegó a ese equipo, que estaba en Linafa.

“Ascendimos a Segunda División y se me están dando las cosas”, apuntó ese futbolista cuyo olfato goleador no ha pasado desapercibido, gracias a sus 22 tantos.

Sueña con jugar en Primera División

Aunque su equipo no logró clasificar a la siguiente ronda, la atención que ha generado podría abrirle puertas en el fútbol de Primera División.

“Sobre ese tema lo está manejando mi representante, pero sí, la verdad que me han contactado personalmente. Claro, yo lo envío a mi representante porque es el que conoce más, tiene más conocimiento, pero sí, mi sueño siempre ha sido jugar en Primera División. Vamos a ver qué pasa, yo siento que me merezco una oportunidad”, manifestó.

Ahora, con una inesperada plataforma mediática, Andrés Jiménez reconoce la importancia de gestionar su nueva fama y buscará a alguien que lo oriente.

“Las redes sociales venden muchas cosas, y con lo que está sucediendo con los seguidores y la cosa, sí me puede ayudar mucho, pero ahí tengo que ver qué voy a hacer ahora”, dijo entre risas.

Originario de Veracruz, en Ciudad de Panamá, él tiene una teoría sobre la buena conexión entre el fútbol costarricense y los jugadores panameños, porque cree que el complemento es bueno, viendo lo que han hecho jugadores como Fidel Escobar, Freddy Góndola, César Yanis, Marta Cox, Natalia Mills y Kenia Rangel, entre otros.

Como delantero y extremo, Andrés Jiménez personifica esa garra y velocidad que, según él, caracteriza al futbolista panameño. Su historia es un testimonio de cómo el destino puede tomar giros inesperados y cómo una acción viral puede cambiar la vida de una persona, abriendo puertas que antes parecían inalcanzables.

El “jugador más desconocido del planeta” hoy brilla con luz propia, demostrando que en el fútbol, como en la vida, las sorpresas más increíbles pueden estar a la vuelta de la esquina.