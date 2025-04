Jugador desconocido de Costa Rica y Panamá se hizo viral gracias a tiktoker argentino y festejó con dos goles

Valen Scarsini logró su objetivo: hizo que Andrés Jiménez se convirtiera en toda una celebridad en las redes sociales.

Scarsini, un reconocido influencer argentino (elscarso), tuvo la idea de “encontrar al futbolista crack más desconocido del planeta para hacerlo viral”, y según él, lo encontró en Costa Rica.

Ese jugador es Andrés Jiménez, delantero del Deportivo Upala, en la Liga de Ascenso.

El tiktoker argentino publicó el sábado, en su cuenta de TikTok, un video en el que decía que iba a hacer famoso al jugador más desconocido del planeta. Tras varias horas de búsqueda, se inclinó por Andrés Jiménez, quien no tenía idea de lo sucedido hasta que vio que su cuenta en Instagram se llenó de seguidores.

Andrés se motivó con lo sucedido a su alrededor y lo festejó en grande, en la cancha y haciendo goles.

Ese mismo sábado, Carmelita recibió a Upala y Andrés convirtió dos de los tres goles con los que Upala venció a los carmelos. El atacante marcó a los minutos 27 y 68.

En cuestión de un día, la cuenta de Instagram de Jiménez pasó de 978 seguidores a más de 94 mil, y sigue aumentando.

“Eso del influencer argentino fue una cosa de locos y me tiene contento. Ha sido algo que explotó las redes y prácticamente es mundial”, dijo Andrés en conversación con La Nación.

Andrés Jiménez, jugador de Upala, se motivó y el sábado le marcó dos goles a Carmelita. (Instagram Andres Jimenez/Instagram Andres Jimenez)

Andrés reconoció que iba muy ilusionado al encuentro contra Carmelita.

“Iba muy motivado al partido y sentía que podía anotar. Si hacía las cosas bien, incluso mejor de lo que he venido haciéndolo, sentía que podía anotar más de un gol. Estaba muy inspirado con lo que me pasó”, indicó Andrés.

Andrés Jiménez es el goleador de la Liga de Ascenso con 22 tantos. Es atacante, tiene 27 años y dejó su tierra, Panamá, para probar suerte en el fútbol de Costa Rica. Recordó que hace tres años y medio llegó al Deportivo Upala.

“En Panamá no tuve la dicha de jugar como profesional, fue una de las cosas que siempre quise. Comencé con Upala en el fútbol aficionado, en LINAFA, porque un tío que jugaba en el Deportivo Upala me trajo. Me dijo: ‘¿Quiere venir?’, le dije que sí, y aquí estoy”, aseguró Andrés Jiménez.

Andrés Jiménez es atacante y es panameño. Tiene 27 años y sueña con jugar en la Primera División de nuestro país. (Captura de pantalla de Linafa/Captura de pantalla de Linafa)

Andrés añadió que ama el fútbol y su sueño es jugar en Primera División y, luego, dar el salto a una liga en otro país.

“Ahorita no puedo decir, pero mi representante me ha dicho que hay equipos de Primera que preguntan por mí. Vamos a esperar que pasen estos días a ver qué se concreta”, comentó Andrés.

A Andrés le restan seis meses de contrato y, aunque reconoció que le gustaría llegar a ser parte de un club grande como Saprissa o Alajuelense, hay un equipo de la máxima categoría del que le gustaría ser parte.

“Yo llegué a Costa Rica y no conocía nada de ningún equipo. Después me gustó cómo juegan Saprissa y la Liga, son muy buenos, pero un equipo que me gusta mucho, y para comenzar en Primera, me gustaría estar en Liberia. Es un equipo que me agrada mucho; desde que lo vi, me agradó. Pero todo lo dejo en manos de Dios, y que sea lo que Él quiera”, expresó Andrés Jiménez.