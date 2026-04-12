Andrés Carevic se tenía dos secretos bien guardados para el juego crucial ante Alajuelense

Si Liga Deportiva Alajuelense tiene novedades, Sporting también, porque Andrés Carevic presenta un cambio importante para el partido de este sábado 11 de abril, en la jornada 15 del Torneo de Clausura 2026.

Leonel Moreira había defendido el marco de los albinegros en todos los partidos en lo que va de este campeonato.

Sin embargo, esta vez Sporting presenta un cambio radical, que quizás muchos no se esperaban.

Después del partido del Jueves Santo entre Sporting y Cartaginés, Andrés Carevic decidió que Johnny Álvarez será el guardián del arco de su equipo en este duelo ante la Liga, en el que sin duda alguna hay mucho en juego.

Lo otro que no dijo Andrés Carevic en la víspera de este juego, fue que Marco Ureña en realidad no verá acción este sábado. Eso porque el atacante sufrió una recaída.

A eso de las 5:30 p. m., cuando había muy pocas personas en el estadio, Marco Ureña hacía trabajo diferenciado. El delantero corría bordeando la cancha sintética de la casa albinegra.

Alineación de Sporting ante Alajuelense

Titulares: Johnny Álvarez, Ryan Bolaños, Luis Díaz, Mayron George, Carlos Pineda, Ariel Soto, Joshua Navarro, Josimar Méndez, Santiago Row, Alex López y Giancarlo González.

Suplentes: Leonel Moreira, Ian Lawrence, Diego De Buen, Yostin Salinas, Kevin Espinoza, Anderson Barboza, Jefry Valverde, Dylan Ramírez, Diego Marín y Jesús Batiz.

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