Puro Deporte

Andrés Carevic se tenía dos secretos bien guardados para el juego crucial ante Alajuelense

Sporting presenta un cambio radical en su formación para el partido de esta noche contra Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Andrés Carevic pretende algo distinto de Sporting ante Liga Deportiva Alajuelense.
Andrés Carevic pretende algo distinto de Sporting ante Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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