Andrés Carevic respeta la jerarquía de Saprissa y anticipa una serie durísima

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, tiene clarísimo lo que enfrenta contra el Deportivo Saprissa en las semifinales.

El timonel argentino atendió a los medios de comunicación previo al juego del jueves a las 8 p.m. en el Estadio Fello Meza.

Carevic respeta la trayectoria de los morados, confía en la capacidad de sus jugadores, pero no se confía, porque sabe que a los saprissistas les gusta encarar este tipo de compromisos.

“Va a ser una semifinal dura, a pesar de que hemos sido competitivos en los dos partidos que hemos jugado contra ellos en el torneo regular y en la Concacaf. Sabemos que el rival tiene un equipo de jerarquía, que sabe jugar estas instancias, y nosotros hemos hecho un torneo competitivo. Nos toca preparar el partido para esta serie”, dijo Carevic.

Andrés Carevic insistió en que la semifinal no será sencilla.

“Sabemos lo duro que va a ser, pero esperamos, con nuestro juego, nuestra estrategia y el esfuerzo de los jugadores, hacer una buena serie y salir con un resultado positivo”, opinó el timonel de los blanquiazules.

Andrés Carevic destacó que el primer partido en el estadio brumoso podría marcar mucho el destino de la serie ante los tibaseños.

“El primer partido de la serie siempre es importante. Va a ser duro, Saprissa es un gran rival, ha hecho las cosas bien en el torneo. Esto es otro campeonato, y son dos partidos en la serie”, añadió Carevic, quien señaló que para ellos es importante haber recuperado a varios jugadores que venían de lesiones largas.

Detalló que ya han participado con el equipo y que es fundamental que hayan mejorado su nivel.

“Ahora, con la mayoría de los integrantes del grupo, con los recuperados (Cristopher Núñez, Douglas López y Carlos Barahona), todos vamos a estar con la mayor responsabilidad para defender nuestro arco. Hay que buscar equilibrio en la parte ofensiva y defensiva, siempre de atrás hacia adelante. Nos faltó un poco de contundencia; el equipo ha generado muchas opciones. En esta serie hay que defender como lo venimos haciendo y también ser contundentes”, resaltó Carevic.

"Falta un poco de contundencia, pero hemos generado, y eso es fundamental en series de este tipo”, comentó Andrés Carevic. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El estratega de Cartaginés señaló que un punto a favor de su equipo es que posee más rodaje y mayor experiencia, debido a la exigencia a la que ha sido sometido en los compromisos del certamen nacional y en los duelos internacionales.

“A medida que se trabaja, se evoluciona. Siempre trato de buscar detalles, siempre el crecimiento, no estancarnos. La experiencia y el recorrido te van dando situaciones. Es un juego de nunca terminar. Trato siempre de prepararme y buscar lo que puedo mejorar, hacer las cosas bien; es mi día a día”, dijo Carevic.

Andrés Carevic expresó que valora a todos los futbolistas disponibles y espera contar con la mayoría para tomar la mejor decisión al momento de armar la alineación.

“La responsabilidad de todos ha sido muy grande para defender nuestro marco. Los que entran de inicio, los que ingresan de cambio, y a quienes les toca jugar el siguiente partido hacen un gran esfuerzo. Buscamos equilibrio de atrás hacia adelante y hemos creado suficientes opciones de gol. Falta un poco de contundencia, pero hemos generado, y eso es fundamental en series de este tipo”, comentó Carevic, quien agregó que saldrán a la cancha con el compromiso y la seriedad de buscar avanzar.