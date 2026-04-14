Andrés Carevic no muerde el anzuelo antes de enfrentar a Saprissa en la final

Andrés Carevic, técnico de Sporting, ya sabe lo que es ganar el Torneo de Copa y, sobre todo, dejar tendido a Saprissa.

Lo hizo en el 2023, cuando, al frente de Alajuelense, derrotó a los morados con goles de Anthony Hernández y Freddy Góndola y saboreó el cetro ante los tibaseños.

De nuevo tiene la oportunidad de hincar a los saprissistas, cuando el miércoles a las 7 p.m. los enfrente en la final que se jugará a partido único en el Estadio Edgardo Baltodano.

Por si fuera poco, Carevic se presentará a la cancha con el recuerdo reciente de que, en el último partido que se midió a Saprissa, lo derrotó 1-2 en el Estadio Ricardo Saprissa.

Pese a que las estadísticas están de su lado, Carevic no se confía. En conferencia de prensa reconoció la jerarquía de los morados y no mordió el anzuelo cuando le dijeron que Saprissa crea muchas opciones de gol, pero tiene problemas con la efectividad.

- ¿Cómo se prepara Sporting para enfrentar a Saprissa, que genera opciones pero le cuesta la efectividad en el último cuarto de cancha?

- No me baso en estadísticas ni en cómo llevan ellos los números de su ofensiva. Hago un análisis general de lo que es Saprissa, de lo que es en estas instancias: tiene jerarquía, jugadores con jerarquía y un técnico con mucho recorrido. Seguramente haremos nuestra estrategia, ellos harán la suya, y cuidarnos de sus fortalezas y atacar sus debilidades. Jugamos ante un rival con mucho recorrido y jugadores importantes.

- ¿Qué expectativa tiene al enfrentar la primera final con Sporting?

- Contento de poder estar en esta final de Copa, sobre todo por la institución. Es su primera final y nosotros lo que pensamos es que no quede ahí, que sea la primera final, sino ser competitivos, jugarla al cien por cien, con toda la actitud, con todo lo que nosotros podamos desarrollar y con toda la intensidad para poder ganar este título. Enfrentamos a Saprissa, un gran rival, con buenos jugadores, y seguro va a ser un partido muy difícil, muy disputado, pero haremos nuestro mayor esfuerzo para hacer un gran encuentro y ganarlo.

- ¿Cómo analiza jugar una final contra Hernán Medford?

- Lo he dicho antes: no juego contra los colegas, es contra Saprissa. Medford tiene su recorrido, posee gran carrera como jugador y técnico, y nosotros debemos hacer nuestra estrategia para poder sacar ventaja y poder ganar el juego, que será duro, disputado, difícil, porque es contra un gran equipo.

Hernán Medford y Andrés Carevic se vuelven a topar en la cancha. La última vez que se vieron, el argentino lo derrotó de visita 1-2. (Mayela Lopez/Mayela López)

- ¿Cómo lidiar con el tema de que, si expulsan a un jugador, se pierde el siguiente partido en campeonato nacional y Johnny Álvarez será el titular?

- Ese tema realmente así está estipulado en el reglamento y no tengo nada que decir, porque así está. Haremos nuestro esfuerzo y los jugadores lo darán todo; esperemos que no pase nada. De lo otro, no hablo de individualidades.

- ¿Qué piensa de que algunos le bajan el piso al Torneo de Copa y si afecta tener que viajar hasta Liberia?

- Lo dije antes, nosotros como institución tomamos con seriedad lo que jugamos. Es un torneo organizado y lo vemos con mucha seriedad. Es muy valioso e importante estar en estas instancias. Y lo de viajar hasta Liberia, se estipuló así, se aceptaron las condiciones; viajar es un desgaste, pero así está estipulado.

- ¿Cómo están Marco Ureña y Matías Verón, qué posibilidades tienen de jugar?

- El tema de Matías Verón: no va a ser partícipe del juego. El de Marco lo valoraremos. Siempre digo que el jugador debe estar al cien por cien y decidiremos si está así para que pueda participar.

- ¿Le gusta que la final sea en cancha natural, donde en este tipo de terreno a Sporting le va mejor que en cancha sintética?

- Es algo estadístico, nos ha ido bien en natural; no es algo que impacte en el juego. Nosotros estamos en la construcción del equipo, trabajamos para avanzar a nivel de juego y tocó jugar ahí por situación de reglamento. Es hacer nuestro juego y poder ganar.