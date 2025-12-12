Andrés Carevic le reclama a sus jugadores y reconoce la jerarquía de Saprissa

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, no tuvo reparos en reconocer la jerarquía de Saprissa, lo que ya había anticipado días antes del compromiso y el motivo por el que terminó molesto con sus jugadores.

En la conferencia de prensa, luego de la derrota 1-2 contra los morados, Carevic explicó por qué perdieron el primer pulso en las semifinales.

- ¿Qué pasó en la cancha y cuánto determina el resultado?

- Arrancamos bien el partido y, como lo dije antes, en estas instancias no se pueden cometer errores ante un equipo de jerarquía. El primer gol es mala fortuna y el segundo se presentó en táctica fija, y en estas instancias no se puede permitir eso ante un equipo de jerarquía. Si debes perder, que el rival te supere y no por una circunstancia nuestra. Llevamos el peso del partido e iremos al Saprissa a proponer y buscar ese gol para seguir adelante.

- ¿Cómo debe ser ese manejo emocional de ir al Saprissa con un gol en contra?

- Debemos ir a jugar con soltura y confianza, como lo ha hecho el equipo muchas veces. La última vez que fuimos al Saprissa tuvimos un buen funcionamiento. Seguro será un partido difícil porque ahí ellos se hacen fuertes, pero tenemos todo por ganar y nada que perder.

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, que sus jugadores no hicieron lo que debían en la táctica fija. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué pasó en la mediacancha, había algo que no se esperaba?

- Estaba buscando la vuelta para encontrar espacios. Le decía a Christopher Núñez que no se puede centralizar el juego. Trabajamos el día antes la táctica fija y no se hizo lo que se trabajó, y mi molestia con ellos (jugadores) es que, en una instancia tan decisiva, se trabajara tanto y no se desarrolló lo que hicimos. Me molestó que no se hiciera lo trabajado en táctica fija.

- Cartaginés le ha ganado a Saprissa en etapa regular, pero vienen las etapas finales y los morados se llevan la victoria. ¿Dónde radica la diferencia entre un juego y otro?

- Está muy claro que son instancias decisivas y no se puede cometer errores o detalles fundamentales en esta serie. Saprissa es un equipo de jerarquía y sabe jugar estas instancias y no te perdona. Debemos estar concentrados, no darle chance y, en las que tuvimos, debimos ser contundentes. Ellos, en dos minutos, nos hicieron dos goles y se llevan el partido.

- ¿Cuánto les afectó no concretar?

- Ellos son contundentes y certeros con lo que nosotros les permitimos. Primer gol, mala fortuna, no es un error, pero después hay detalles a defender, como táctica fija, y después la contundencia. Tuvimos nuestra chance y no pudimos concretar, y ahí estuvo la diferencia en el partido.