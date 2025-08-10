Andrés Carevic destacó las claves para golear a Saprissa

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, terminó contento y muy satisfecho con la victoria, pero sobre todo con el trabajo de su equipo.

Motivos de su felicidad le sobraban a Carevic, porque su escuadra borró a Saprissa en la cancha.

El timonel espera que su equipo siga por ese rumbo y resaltó la entrega de todos: los titulares y quienes ingresaron como variantes.

Cartaginés fue superior en el primer tiempo; en ese lapso marcó dos goles y, en el segundo, manejó el juego, hizo el tercer tanto y tuvo para una cuarta conquista en piernas de Marco Ureña.

“Estoy muy contento, se hizo un gran esfuerzo, los jugadores hicieron un gran partido”, dijo Carevic.

El estratega brumoso resaltó las claves para lograr la victoria 3-0.

“Tenemos que hacer sentir la localía, además, le pedí a los muchachos jugar con toda intensidad y lo hicieron a la perfección”, destacó Andrés Carevic.

El entrenador comentó que el plantel fue muy aplicado e hizo lo que hablaron en la semana, lo que prepararon para derrotar a los morados.

“Cuando no teníamos la pelota debíamos ser agresivos y, al tenerla, jugar fútbol. Mis felicitaciones a todos los muchachos, todos se aplicaron, los que iniciaron y los que entraron de relevo. En el grupo hay mucha competencia interna”, señaló Carevic.

Para Andrés Carevic, la intensidad y la entrega de su equipo, fue vital para derrotar 3-0 al Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué aspectos de trabajo planearon y lograron ejecutar?

- Sabemos que tenemos un modelo, una esencia de juego, y eso lo queremos llevar a todos los estadios, que se muestre en todas las canchas para jugar fútbol. Enfrentamos a Saprissa con todos sus jugadores y nos apegamos al plan.

-¿Cuál fue la clave para ganar?

- La clave fue la intensidad, tanto al tener el balón como cuando no lo teníamos. El jugador se entregó, dieron lo máximo y eso hizo que el equipo se mantuviera sólido. Estoy agradecido por el gran esfuerzo que hicieron todos en el plantel.

- ¿Cómo vivió esa victoria?

- Estoy más contento por nuestra institución y por los jugadores, quienes le ganaron a un rival muy difícil. Tomo el presente, disfruto y, sin mirar atrás, hay que tener los pies en la tierra. Se ganó un partido importante y esto recién arranca.

- ¿Con este partido, qué tanto rozó la perfección de lo que quiere?

- Creo que lo más importante es conservar ese equilibrio, no tener altibajos, no jugar un partido muy bueno y otro bajo. Por eso le doy importancia a lo que hicieron en la cancha y lo importante es seguir con esa intensidad; eso me gustó.

- ¿Qué tan importante es este resultado para ir a enfrentar al Motagua en Honduras?

- Para nosotros era importante ganar en casa para subir en la tabla y llegar a seis puntos, y hacerlo de esta manera fue fundamental. Ahora, nos queda recuperar a todos y el martes tendremos para preparar ese juego muy importante, donde nos jugamos mucho en Honduras.