Andrés Carevic contradice a Alexandre Guimaraes

El Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense empataron 1-1, pero algo llamativo estuvo en las conferencias de prensa, porque Alexandre Guimaraes afirmó que los rojinegros tuvieron más volumen de llegadas que el rival y que ellos les patearon solo una vez, que fue el gol de Marco Ureña.

Sin embargo, Andrés Carevic aseguró todo lo contrario a Guima, porque cree que los brumosos tuvieron las mejores opciones para poder ganar el partido.

— ¿Qué rescata de este empate en casa?

— La verdad que creo que fue un partido muy disputado, muy parejo, pero creo que nosotros tuvimos las mejores opciones para poder ganar el partido, que en gran parte de lo que fue el transcurso del juego lo tuvimos controlado, tuvimos un buen funcionamiento, tuvimos un buen partido.

”Los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande, felicitarlos por ello y bueno, es una lástima que no hayamos ganado el partido porque creo que, como lo comenté, tuvimos las mejores opciones para poderlo ganar”.

— ¿Cómo le caerá el parón al equipo?

— Nos viene bien también. Nuevamente, siempre se agradece cuando hay semanas largas y hay tiempo para trabajar. Seguramente les daremos descanso porque se lo merecen, de venir trabajando duro, seguramente un par de días y después ya volveremos al trabajo.

— Marco Ureña fue figura en el equipo. ¿Qué le ha pedido a él?

— No hablo de individualidades, pero Marco ya me conocía, ya lo había dirigido, sé su potencial, sé qué características tiene y tratar nosotros de darle esas herramientas a él para que su potencial lo pueda explotar al máximo. De igual manera, no puedo hablar individualmente. Estamos contentos con todos los jugadores y el gran esfuerzo que hicieron.

”Es bueno para nosotros que los jugadores lleguen a su máximo nivel o que estén en un muy buen nivel. Trataremos de que todos puedan alcanzar su máximo rendimiento. Nuestra responsabilidad es darles las herramientas y la referencia de juego para que se puedan potenciar”.

— ¿Cómo está Cristopher Núñez que salió golpeado?

— Cristopher la verdad es que es un jugador que recibe muchos golpes en los partidos. Tiene un golpe muy fuerte en la parte frontal de la pierna y en el medio de la tibia, digamos. Es un jugador desequilibrante y siempre ha recibido bastantes (golpes). Ahora, con este parón, podrá recuperarse bien.

— Kevin Briceño vuelve a atajar. ¿Él es sí o sí el arquero titular del Cartaginés?

— Ya lo había comentado anteriormente, yo acá no tomo decisiones por un error puntual individual. Yo hablo de la parte grupal, todos somos personas que podemos cometer errores y, si no, cada partido en el que alguien comete un error lo tendría que sacar. Entonces, no es un tema que viene por ahí, sino que, como ya lo había comentado, es un tema estratégico también.

”Teníamos que sumar minutos, también teníamos planificado que en algún momento tendría que volver a atajar Darién Hidalgo. Una cosa es para sumar minutos, lo viene haciendo bien y también era para darle un poco de ritmo de juego.

”Entonces, así lo hemos decidido nuevamente hoy, con toda la confianza como siempre, tanto con Darien, con Kevin, con Moya y con los chicos que están acá. En esa parte, son decisiones que uno toma por estrategia de juego”.

Kevin Briceño volvió a atajar con Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— Es el quinto partido que inicia perdiendo, algunos los ha remontado, otros los ha empatado y otros los ha perdido. ¿Cómo trabajar esa línea de cinco para poder ser más consistente?

— La verdad que creo que nosotros tenemos que poner mucho énfasis en la concentración, porque la mayoría de los goles que nos convirtieron son más errores o situaciones nuestras que virtud del rival. Eso es algo que nos ha llamado la atención.

”Debemos hacer mucho más hincapié en estar atentos, más concentrados, más resolutivos dentro del campo con las indicaciones que uno les quiere dar. También hay que respetar a los rivales, que también juegan.

”Defensivamente el equipo ha tenido un buen comportamiento. Hoy, la Liga, a pesar de que arrancamos con un gol de camerino, después, salvo la de Larry Angulo, no tuvimos inconvenientes a nivel defensivo. Estuvimos muy firmes, muy sólidos, y eso se agradece.

”Siempre hay que empezar de atrás hacia adelante. Nuestra fortaleza es defender mejor, no cometer errores tan puntuales que nos cuesten goles, que el rival se tenga que esferar mucho más para que nos convierta. Además, debemos ser más efectivos y contundentes arriba”.

— El Cartaginés, en el primer tiempo, ingresó en los primeros 20 minutos un poco en un letargo, como lento, pero hubo una llamada de atención para Kenyel Michel y Mauro Quiroga de parte de Paolo Jiménez y de usted. ¿Cómo hacer para que no sea hasta que lleguen esos regaños, sino que desde el primer minuto el equipo empiece con todo?

— Siempre hay situaciones que hay que resolver sobre la marcha. Nosotros veíamos algunos detalles en la presión opuesta y en otras circunstancias, y a veces, en el partido, hay que hacer ajustes sobre la marcha.

”Lo importante es que no fueron tantos, fueron los primeros cinco o diez minutos. Después, el equipo se acomodó bien y, desde mi punto de vista, tuvimos el control del juego. Creo que generamos las mejores situaciones del juego, y es una lástima que no hayamos conseguido los tres puntos”.

— ¿Ha hecho alguna variación con Kenyel Michel, porque entiendo que es volante y veo que a veces lo coloca como lateral?

— A Kenyel yo lo tuve en la Liga en algunos partidos cuando teníamos que ser más ofensivos, jugaba como lateral. Hoy le tocó jugar de carrilero, a veces juega de extremo. Es un jugador que puede desempeñarse en todas líneas, al igual que Suhander Zúñiga y Diego González.

”Creo que tenemos jugadores con características sobre todo por izquierda, con características más ofensivas que defensivas. En el lado derecho, José Quirós, a pesar de defender muy bien, también aporta en ataque. Son circunstancias que se pueden dar”.

— ¿Le cuestan los cierres de los partidos?

— Con respecto a los cierres de partido, creo que no hemos tenido inconvenientes. Cerramos bien contra Saprissa, cerramos bien hoy aquí, generando oportunidades. También cerramos bien contra Santos, creando opciones de gol.

Como mencioné antes, se trata de corregir esos pequeños detalles o errores que, en ocasiones, el rival aprovecha. Hay que seguir por esa línea de trabajo para tener menos margen de error.

