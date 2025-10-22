Puro Deporte

Andrés Carevic advierte al Motagua y destaca la ‘esencia’ que impone en el Cartaginés

El Cartaginés está a 90 minutos de clasificarse a la Liga de Campeones de la Concacaf, tras una dramática victoria

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Motagua
Andrés Carevic, técnico del Cartaginés, aseguró que el Motagua es un equipo de jerarquía. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrés CarevicCopa CentroamericanaMotagua
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.