Andrés Carevic advierte al Motagua y destaca la ‘esencia’ que impone en el Cartaginés

El técnico del Club Sport Cartaginés, Andrés Carevic, alabó el esfuerzo de sus jugadores, quienes lucharon hasta el final para conseguir una valiosa victoria de 1-0 ante el Motagua de Honduras, por el repechaje de la Copa Centroamericana.

Los brumosos pelearon hasta el último minuto y encontraron la anotación por medio del volante Geancarlo Castro, como premio a su entrega y sacrificio para alcanzar el objetivo.

Ahora, el cuadro blanquiazul deberá afrontar el partido de vuelta el próximo miércoles 29 de octubre, en el estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, Honduras.

¿Cómo analiza el triunfo ante el Motagua, por la Copa Centroamericana? Copiado!

Quiero felicitar a los jugadores, que vienen realizando un esfuerzo impresionante en lo que va de la campaña, tanto en el campeonato nacional como en la Copa Centroamericana. Enfrentamos a un equipo de jerarquía, un equipo importante. También destaco que volvimos al triunfo haciendo un gran esfuerzo.

¿Dónde estuvo la clave para lograr la victoria y nunca darse por vencidos? Copiado!

Tenemos una esencia muy marcada. Tratamos de proponer en todos lados, y así será también en Honduras. Siempre hay detalles por cuidar, pero debemos seguir atacando. Llevamos la ventaja y dejamos el cero en nuestro arco, lo cual es sumamente importante.

“No se trata de ir allá y ver qué pasa, sino de jugar el partido con la misma intensidad que tuvimos de locales, tratando de hacerle daño al rival, siempre respetando al adversario, pero manteniendo nuestro estilo ofensivo”.

Más allá del gol, ¿cuál fue el aporte de Geancarlo Castro al plantel? Copiado!

No hablo de individualidades, pero Geancarlo llegó sobre la marcha. Se estaba recuperando de una lesión y durante las primeras tres semanas se fue integrando al plantel. Debutó y marcó el gol. Es un jugador que conozco bien; lo tuve mucho tiempo en la Liga desde muy joven, por lo que sé de sus características y de lo que puede aportar. Lo importante es que vaya tomando ritmo.

¿Qué tan importante es la recuperación de Cristopher Núñez y Douglas López? Copiado!

Les dimos algunos minutos para que vayan tomando ritmo. Es importante para nosotros que se integren nuevamente al equipo. Hay que seguir insistiendo con ellos, dándoles minutos, si es posible, para que lleguen en buena forma al cierre del torneo local y de la Copa Centroamericana.

¿Qué se habló en el medio tiempo para mejorar al rendimiento de Cartaginés? Copiado!

Ajustamos algunos detalles defensivos que habíamos analizado y conversado en el primer tiempo. Nos costaron algunas situaciones, y tratamos de corregir la forma de defendernos mejor. También insistimos en tener la personalidad para tocar, ganar fluidez y retomar nuestra esencia, con el fin de tener el control del juego y poder proponer.

¿Cuál es su opinión del Motagua? Copiado!

Tuvimos al frente a un gran equipo, con un funcionamiento sólido y una defensa muy ordenada. Tampoco es que tuvimos opciones tan, tan claras para decir que fallamos muchas ocasiones. Fue un partido disputado, muy parejo, y lo importante es que sobre el final encontramos la anotación.