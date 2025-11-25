Andrés Carevic advierte a Alajuelense tras clasificar a semifinales con el Cartaginés

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés, logró la clasificación de su equipo a las semifinales del Torneo Apertura 2025 y a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Luego de sellar su boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2025, tras vencer 1-3 a domicilio al Municipal de Pérez Zeledón, el técnico del Club Sport Cartaginés, Andrés Carevic aseguró que no dará ventajas en los dos últimos compromisos que le restan en el certamen.

Los brumosos, que no clasificaban a semifinales desde el Torneo Apertura 2023, agradecieron el esfuerzo de sus jugadores, e indicó que irán partido a partido, y que el próximo compromiso es el más importante.

“Vamos a enfrentar con seriedad y responsabilidad los partidos ante Alajuelense y el Municipal Liberia en casa. De momento vamos a descansar y recuperar; vamos partido a partido. A la Liga la vamos a enfrentar con lo mejor que tenemos. Queremos seguir subiendo en la tabla de posiciones. Vamos a presentar lo mejor para ganar el partido”, comentó Carevic.

El estratega argentino reiteró que no se las pondrá fácil a manudos y liberianos en el cierre del campeonato, pues sabe lo que se juegan y, en el caso de los blanquiazules, desean pelear la segunda casilla y cerrar su serie en casa.

“La verdad, estoy agradecido con el plantel. Tienen muy merecida su clasificación y debemos darle el mérito por el gran esfuerzo al cumplir los objetivos que nos habíamos planteado para esta campaña, como clasificar a la Liga de Campeones de la Concacaf y avanzar a semifinales”, aclaró Carevic.

Los blanquiazules, durante la campaña, sufrieron hasta 10 lesionados en el plantel y, pese a las adversidades, lograron salir adelante. Por esa razón, el timonel del conjunto centenario espera mantener la motivación en el grupo.

“Lo importante era clasificar. Nunca voy más allá. Cumplimos con los objetivos, venimos realizando un torneo competitivo y necesitamos mejorar aún más para lo que viene, que es una etapa decisiva”, añadió Carevic.

De acuerdo con el timonel suramericano, el parón por la Selección Nacional les ayudó a recuperar jugadores lesionados y a dosificar el plantel después de un período de mucha competencia en el torneo nacional y la Copa Centroamericana.

“A nosotros el parón nos benefició para que los jugadores que estaban ausentes se incorporaran al plantel y se recuperaran de sus dolencias. Quizás nos ha costado un poco el arranque, pero es normal después de tantos días sin jugar. El primer tiempo nos costó y en el segundo hicimos mejor las cosas”, detalló Carevic.