Andrés Carevic advierte a Alajuelense tras clasificar a semifinales con el Cartaginés

El técnico Andrés Carevic agradeció el esfuerzo y el sacrificio de sus jugadores, tras una temporada muy complicada

Por Juan Diego Villarreal
02-02-2025 Estadio Nacional, San José, partido de la jornada 7 del campeonato de primera divisón entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. En la Foto: Andres Carevic Técnico de Cartaginés Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación
Andrés Carevic, técnico del Cartaginés, logró la clasificación de su equipo a las semifinales del Torneo Apertura 2025 y a la Liga de Campeones de la Concacaf. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)







Andrés CarevicCartaginésTorneo Apertura 2025
