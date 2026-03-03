Andrés Carevic acepta el mal momento de Sporting y apunta a levantarse ante Saprissa

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Andrés Carevic, técnico de Sporting, confía en que su escuadra muestre otra cara en la segunda vuelta del certamen. El jueves visitan el Ricardo Saprissa.

Sporting inició el campeonato con enorme expectativa por la llegada de Andrés Carevic y figuras como Marco Ureña, Alex López y Mayron George; para muchos, fuerte candidato a clasificar.​

Al terminar la primera vuelta, el cuadro albinegro no dio la talla y se estancó en el penúltimo lugar con ocho puntos, dos más que Guadalupe, colero del torneo con seis unidades.​

El argentino Andrés Carevic, técnico de Sporting, quiere hacer borrón y cuenta nueva de inmediato y elevar el rendimiento, sin importar que en la primera fecha de la segunda vuelta inicien contra Saprissa.

El cuadro morado recibe el próximo jueves, a las 8 p.m., a Carevic y sus muchachos, y el timonel confía en frenar el buen momento que pasan los tibaseños, quienes desde la llegada de Hernán Medford al banquillo suman seis victorias seguidas, dos de ellas en el Torneo de Copa.

“Tenemos un inicio de esta fase contra Saprissa en su casa, un equipo en racha de victorias. Confiamos en nuestra gente, en nuestro equipo para ir allá y hacer un buen encuentro. Podemos hacer un juego competitivo para ganar allá”, dijo Carevic, en declaraciones al departamento de prensa de Sporting.​

El entrenador es claro en que el grupo debe corregir y mostrar otra imagen para escalar posiciones.​

“Hablando de la primera vuelta, hay que ser conscientes de que el rendimiento, a nivel de puntuaciones, ha sido muy bajo. Hemos tenido buenos partidos y otros no tanto. Esa irregularidad, ese equilibrio que estábamos buscando nos ha afectado a nivel de puntos, pero hay que darle vuelta a la hoja y enfocarse en estos nueve partidos de la segunda ronda”, mencionó Andrés Carevic.​

Carevic destacó que, pese a los buenos resultados de los morados, para él no hay mucha diferencia entre el equipo que dirigió Vladimir Quesada y el que maneja Hernán Medford.

“Ya sabemos que, en la parte individual, Saprissa tiene jugadores importantes y, a nivel de funcionamiento, Vladimir cambió un poco el sistema, pero siempre fue competitivo y, a veces, es normal que en el fútbol los resultados no se den, pero habían hecho buenos partidos. Llegó Hernán (Medford), agarraron una serie de triunfos y Saprissa tomó confianza de ellos, pero, de nuestra parte, queremos ir allá a ser competitivos, a hacer un buen encuentro”, expresó Carevic.

El Deportivo Saprissa derrotó a Sporting en el primer duelo entre ambos, en la cancha de los albinegros en Grecia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sobre su escuadra y lo bajo que está en la tabla de posiciones, cuando se esperaba más del plantel, Carevic señaló que les ha costado un poco identificar esos altibajos que han tenido.​

“No solo de un partido a otro, no solo de medio tiempo a otro, sino también en lapsos del juego, y esa irregularidad nos ha costado puntos. Debemos buscar ese equilibrio, que nos ayude a crecer”, dijo Andrés Carevic.​

El entrenador añadió que han sido específicos en detalles individuales en defensa, sobre todo en lo que a los cortes se refiere.​

“También, con algunos detalles, buscamos fortalecer la ofensiva, pero hay poco espacio para el trabajo, pese a que ya hemos laborado en los dos meses anteriores. Queremos arrancar bien esta vuelta y somos conscientes de que iniciamos ante un rival y una cancha difíciles”, dijo Andrés Carevic.​