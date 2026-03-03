Puro Deporte

Andrés Carevic acepta el mal momento de Sporting y apunta a levantarse ante Saprissa

Los albinegros no dieron la talla en la primera vuelta del torneo, donde son penúltimos

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Sporting recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 3, Torneo de Clausura 2026.
Andrés Carevic, técnico de Sporting, confía en que su escuadra muestre otra cara en la segunda vuelta del certamen. El jueves visitan el Ricardo Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SportingDeportivo SaprissaSaprissaAndrés Carevic
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.