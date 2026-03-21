Anderson Canhoto vuelve a vestirse de rojinegro

¿Qué ha pasado con Anderson Canhoto? El jugador que llegó a Liga Deportiva Alajuelense bajo la dirección técnica de Alexandre Guimaraes culminó su etapa con el Hatta Club de Emiratos Árabes Unidos y vuelve a vestirse de rojinegro.

En sus redes sociales, Canhoto difundió un arte donde aparece portando de nuevo una camisa de rayas como la de la Liga.

Pero en realidad, corresponde a la indumentaria de su nuevo club, el Pouso Alegre Futebol Clube de la Serie D de Brasil.

En octubre del año pasado, no dio mayores detalles, pero tampoco tuvo ningún inconveniente en referirse públicamente por primera vez a que el alcohol le estaba jugando una mala pasada.

“4 meses con 0% de alcohol en el cuerpo, y ahora es mantenerlo así de por vida. Siempre en busca de mi mejor rendimiento y de mi salud. Dios es demasiado bueno”, escribió Anderson Canhoto en una historia en su cuenta de Instagram.

Él militó durante un año con Liga Deportiva Alajuelense. Su primer semestre con los rojinegros fue bueno.

Luego su nivel fue a menos y también se aquejaba de una lesión, pero se mantenía como una pieza indiscutible para Alexandre Guimaraes.

Una vez que Óscar “Macho” Ramírez tomó la dirección técnica de Alajuelense, fue uno de los jugadores que claramente se notaba que no estaba en sus planes.

El contrato de Anderson Canhoto con Alajuelense se acabó y no fue renovado. El pasado 30 de mayo, luego de que el club anunció la salida del brasileño, su reacción en redes sociales fue: “Nada borra los momentos que pasamos juntos”.

Durante su etapa con la Liga, Canhoto jugó 58 partidos, marcó diez goles y sumó 4.135 minutos en cancha.