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Anderson Canhoto vuelve a vestirse de rojinegro

Estas son las novedades que surgen con el futbolista brasileño Anderson Canhoto

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Por Fanny Tayver Marín
Anderson Canhoto otra vez defenderá una camisa rojinegra.
Anderson Canhoto otra vez defenderá una camisa rojinegra. (Instagram Canhoto/Instagram Canhoto)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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