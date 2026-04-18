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Analista dice que el arbitraje está perjudicando a Cartaginés ante Liberia

El exárbitro Greivin Porras dio su opinión sobre el penal sancionado contra el Cartaginés, en su duelo ante Liberia

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Por Juan Diego Villarreal







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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