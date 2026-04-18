Analista dice que el arbitraje está perjudicando a Cartaginés ante Liberia

⏰ 36' Revisión de un posible penal para Liberia y la decisión es que si hay anotación de Liberia. ➡️ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/8m51qbK6rT

El analista arbitral Grevin Porras fue contundente en su apreciación sobre el penal sancionado a favor de Municipal Liberia frente a Cartaginés, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, que se disputa este viernes en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

El árbitro Steven Madrigal, tras revisar el VAR, señaló un penal a favor de los liberianos cuando el arquero Kevin Briceño disputó un balón con el lateral John Paul Ruiz al minuto 37 y el pampero cayó en el área.

Luego de observar la pantalla del videoarbitraje y consultar con el árbitro VAR Anthony Bravo y el AVAR Rigo Prendas, Madrigal ratificó su decisión y señaló el manchón blanco, lo que provocó el enojo de los brumosos.

El mexicano Erick Cubo Torres se encargó del cobro y al minuto 38 anotó el 1-0 para los locales. Fue el sétimo tanto para el delantero azteca.

El liberiano Joaquín Alonso Hernández, disputa el balón ante el defensor brumoso Fernán Faerron. (Cortesía: Municipal Liberia/La Nación)

Sin embargo, el exárbitro y analista de La Nación, Grevin Porras, consideró que la acción no era para sancionar una pena máxima.

“Jamás era penal. El jugador, cuando ve que no llega al balón, se tira en el área. El árbitro Steven Madrigal no debió señalar la acción como pena máxima. No era penal”, sentenció Porras.

Al minuto 79, los liberianos siguen ganando 1-0 mientras los brumosos buscan el empate.