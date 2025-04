Análisis de los grupos de la Copa Oro: si Costa Rica no pasa a segunda fase, dediquémonos a otro deporte

El sorteo de la Copa Oro, realizado este jueves 10 de abril en Miami, permite ir delineando cuáles selecciones tienen más posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Costa Rica entró a la rifa ubicada en el Bombo B, mientras que Panamá obtuvo el privilegio de quedar en el A junto a los tres perfumados de Norteamérica. Es un honor que los canaleros le arrebataron a la Tricolor, como parte de la dolorosa paternidad de los últimos años.

El torneo regional se disputará a partir del 14 de junio en 11 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Clasifican a segunda fase (cuartos de final) los dos mejores de cada uno de los cuatro grupos.

Grupo A Copiado!

Costa Rica, México, Surinam y República Dominicana. De entrada los dos boletos a siguiente fase deberían tener dueño más que asegurado.

Por más que las distancias en este deporte se vayan acortando, el Tri y la Sele están una galaxia por delante de sus oponentes. No es soberbia ni menosprecio al rival; es aceptar que las realidades futbolísticas dividen a los cuatro participantes en dos bloques muy lejanos.

De la misma forma, hay que jugarse el primer lugar del grupo ante México, que siempre parte como favorito, pues juega este torneo como “local” y acostumbra sacar los resultados, así sea con sufrimiento o algún conveniente pitazo salvador.

Los aztecas vienen de coronarse en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, ante un sorprendente Panamá que estropeó la posibilidad de una hazaña con dos errores en el partido decisivo.

Salvo que ocurra alguno de esos improbables eclipses del mundo del fútbol, no hay mucho margen para la sorpresa y México debería pasar a cuartos de final junto a Costa Rica. Si la Tricolor no obtiene el boleto, será hora de que como país elijamos otro deporte. ¿Pádel quizás?

Grupo B Copiado!

Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao. Luego de vivir en la periferia de Concacaf durante décadas, los canadienses ascendieron a la clase alta y son uno de los equipos de referencia en la zona.

El Salvador y Honduras van a calibrar fuerzas de cara a la eliminatoria mundialista. A diferencia del grupo A, aquí hay mayor espacio para la sorpresa: que los dos centroamericanos se dejen los boletos, aunque Canadá cuenta con el factor casa.

Curazao es un invitado de relleno que debería aspirar a pellizar empates y volver a su tierra con la dignidad lo más intacta posible.

Grupo C Copiado!

Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe. Parece un grupo flojo, al menos sobre el papel. Un parámetro objetivo es que se trata de cuatro selecciones sin mayor tradición en las grandes citas, que apenas suman dos mundiales entre todos (uno de los panameños y otro de los jamaiquinos).

Guatemala se ilusiona una vez más con un proceso, ahora al mando del mexicano Luis Fernando Tena. La suerte los favoreció en un grupo accesible al menos para soñar con la opción de un boleto a segunda ronda.

Por su parte, Guadalupe es una de esas selecciones atrapadas en el limbo político de Concacaf: no forman parte de la FIFA, pues son un territorio francés; tienen derecho a estar en la Copa Oro, pero las estadísticas de sus partidos no entran en los registros oficiales. Aún con semejante limitación, suelen participar en el torneo regional; incluso, en la edición del 2007 pegaron un sorpresivo brinco hasta las semifinales. Si hay un grupo como para buscar una hazaña similar, es este bloque C.

Grupo D Copiado!

Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita. Es un formalismo para que el Tío Sam cabalgue tranquilo hacia la segunda ronda; que los demás se acribillen en busca del tiquete restante.

Los equipos del Caribe tienen cosas positivas para mostrar en estas primeras fases, antes de que los colosos del Norte hagan de las suyas Arabia Saudita participa en condición de invitado, como parte de su ejercicio de relaciones públicas para abrirse al planeta a través del deporte, y que tendrá su culminación en el Mundial del 2034. Es un equipo sin grandes aspiraciones, que llega para intercambiar banderines y sacarse las fotos diplomáticas; jugó contra Costa Rica un amistoso en setiembre de 2023, con victoria de la Tricolor 3-1 en Inglaterra.

