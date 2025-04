América se vuelve la comidilla en México por fracaso en Concacaf: ¿Y así lo quieren en el Mundial de Clubes?

Apenas el América quedó eliminado contra Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y quedó consumado ese fracaso, se dispararon las críticas contra las Águilas con cuestionamientos que alcanzan incluso hasta a la FIFA, por aquella idea que explora, sin tomar aún ninguna decisión, de hacer un repechaje entre América y Los Ángeles FC para definir al sustituto del Club León en el Mundial de Clubes.

“Ir sin ganártelo en la cancha sería un duro golpe para su imagen. Si el América hubiese avanzado en esta Concacaf y hubiese llegado a la final, uno diría es el mejor ranquin, es el tricampeón del fútbol mexicano, pero esta eliminación me parece que también lo elimina de FIFA”, expresó el periodista mexicano David Faitelson en el programa Línea de Cuatro, en TUDN.

Ahí mismo, Damián El Ruso Zamogilny expresó que sería controversial si América va al Mundial de Clubes, porque aparte de que en esta edición de la Concachampions no llegó ni a la final, tampoco pudo lograrlo la vez anterior.

“Si te cae un regalito de esos, de un partido (repechaje), ¿no te vas a presentar o qué? Lo tienes que aprovechar”, planteó Damián Zamagilny.

De inmediato, David Faitelson respondió: “Yo si fuera el dueño del América, que no lo soy, yo emitiría un comunicado diciendo: ‘Señores, el América es un club grande, importante, legendario y se gana los boletos a los Mundiales de Clubes en la cancha. Iremos hasta que lo ganemos en la cancha de fútbol’”.

El debate va más allá de un programa de televisión y la crítica contra el América se volvió muy fuerte en la prensa mexicana.

“¿Y así los quieren en el Mundial de Clubes? América le queda mal a Azcárraga en la Concacaf”, tituló el diario Esto. En el artículo, ese medio recuerda que después de convertirse en tricampeón del fútbol mexicano, Emilio Azcárraga fue muy claro en que lo que seguía para ellos era ganar la Concachampions, pero ni siquiera lograron avanzar a semifinales.

“Cruz Azul vengó algunas de sus desgracias y eliminó al América del torneo que más quería y necesitaba ganar. Un golpe bien dado que es capaz de descolocar a un equipo que gozaba un buen momento en su afán de ganarlo todo”, indica el dario Esto.

¿Qué pasó entre América y Cruz Azul?

El Cruz Azul avanzó a semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 tras vencer el martes 2-1 al América en un vibrante partido de vuelta de cuartos de final entre clubes mexicanos en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

Con dos goles de Ángel Sepúlveda, La Máquina ganó este juego y también la eliminatoria con marcador global de 2-1.

“Fuimos superiores, tuvimos bastantes jugadas de peligro y al final fue una noche mágica para nosotros. Me tocó demostrar en la cancha y me siento muy motivado y feliz. Me siento en un gran nivel y pude ayudar para llevarnos la serie”, apuntó Ángel Sepúlveda al término del partido.

Las Águilas del América generaron la primera oportunidad al minuto 3 con un disparo de Alejandro Zendejas que controló el portero colombiano Kevin Mier.

Después de eso, Cruz Azul se lanzó al ataque y respondió con un tiro de Erik Lira que fue resuelto por el guardameta Ángel Malagón.

El 1-0 del equipo celeste cayó al minuto 12 y se gestó de un largo despeje de Mier. El polaco Matusz Bogusz ganó la pelota en tres cuartos del campo y la cedió para que Sepúlveda firmara su primer gol con un disparo de zurda, raso y cruzado, dentro del área.

Cruz Azul buscó con insistencia un segundo gol, pero se encontró con el portero Malagón que atajó primero un remate de cabeza del uruguayo Ignacio Rivero al 30, y tres minutos después tapó un disparo de media distancia de Bogusz.

En el segundo tiempo, Malagón siguió salvando a las Águilas. Al 52 resolvió un remate de Carlos Rodríguez.

El América se sacudió el dominio celeste al 57 cuando Kevin Álvarez habilitó en el área al español Álvaro Fidalgo; con un toque sereno, el Maguito colocó la pelota en el ángulo inferior izquierdo para el 1-1.

Obligado a buscar el triunfo, Cruz Azul tuvo su siguiente tiro a puerta al 81, y fue un disparo del uruguayo Gabriel Fernández que contuvo Malagón.

Al 85, Rivero apareció por el costado derecho del área americanista y casi sobre la línea de fondo envió un servicio que Sepúlveda convirtió en el 2-1 con un testarazo para darle al Cruz Azul el boleto a semifinales.

“En la disputa de los 180 minutos, analizando los dos partidos, creo que el mayor pecado que cometimos fue la falta de contundencia. En el primer partido (que terminó 0-0) debimos salir con una clara ventaja por todas las chances que creamos”, resumió el brasileño André Jardine, director técnico del América.

Además, se sinceró en pocas palabras: “Duele mucho; queríamos trascender”.

En semifinales, el Cruz Azul se enfrentará a los Tigres de México que en el primer partido del martes, jugado en el estadio Universitario, vencieron 3-2 al Galaxy de Los Angeles estadounidense y avanzaron a la siguiente ronda con el mismo marcador global.