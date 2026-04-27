Amarini Villatoro tiene un colorido ‘hábito’ que ya le da resultados en el Cartaginés

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro, en uno de los partidos de Cartaginés con su ya célebre camisa rosada.

La pregunta lo sorprendió y hasta le sacó una sonrisa al entrenador del Cartaginés, el guatemalteco Amarini Villatoro.

En la conferencia de prensa, luego del partido en el que los brumosos derrotaron 0-5 a Guadalupe FC y clasificaron a las semifinales del Torneo Clausura 2026, el estratega chapín contó un detalle muy particular.

Amarini aceptó tener una cábala durante el cierre de la primera fase del certamen, que al parecer le dio resultados, pues en su primera campaña con los blanquiazules logró el boleto a la segunda fase.

En los duelos ante San Carlos (2-1) como local y Guadalupe (0-5) como visitante, utilizó una camisa rosada muy llamativa y expresó que la usa porque le da suerte, ya que no solo la ha vestido en nuestro país, sino también en Guatemala.

“Siempre la usamos en los últimos partidos, no solo en Costa Rica. Es que no tengo otra. Pero sí, se lava”, confesó Villatoro en broma.

Amarini indicó que, más que un agüizote o una cábala, él prefiere llamarlos “hábitos”.

“Uno va adquiriendo esos ”hábitos" con los años. Es el caso de usar la misma camisa, el mismo pantalón o levantarse siempre con el pie derecho; son hábitos, nada más”, añadió Villatoro.

Pero más allá de tener un “hábito”, como él lo llama, el entrenador blanquiazul subrayó que en los dos últimos partidos insistió a sus jugadores en que no podían relajarse, más aún al conocer la idiosincrasia del futbolista tico.

“El futbolista costarricense, en general, tiende a sentirse ‘sobrado’, como dicen ustedes. Pero no es solo de los jugadores del Cartaginés, sino en general: tienen talento y condiciones, por lo que a veces menosprecian a sus rivales. Yo les pedí que evitáramos eso, que llegáramos concentrados y dispuestos a ganar”, añadió Villatoro.

El timonel relató que el plantel cuenta con jugadores muy maduros y por eso insistió en que debían tener objetivos claros y enfocarse en la clasificación.

“Les dije que no debíamos sentir que con la clasificación basta, que ya hicimos la tarea o que todo está hecho. Sé que podemos pelear el título al Herediano; contamos con un buen plantel y llegamos fuertes”, declaró Villatoro.

El tecnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, dio a conocer una costumbre que se trajo de Guatemala.