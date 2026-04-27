Puro Deporte

Amarini Villatoro tiene un colorido ‘hábito’ que ya le da resultados en el Cartaginés

El tecnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, dio a conocer una costumbre que se trajo de Guatemala

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Por Juan Diego Villarreal
Guadalupe vs. Cartaginés
El técnico guatemalteco Amarini Villatoro, en uno de los partidos de Cartaginés con su ya célebre camisa rosada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Amarini VillatoroCartaginésTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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