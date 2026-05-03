Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés: ‘No me veo perdiendo ahí (estadio Carlos Alvarado)’

Amarini Villatoro cree que Cartaginés tiene con qué darle vuelta a esta semifinal en la casa de Herediano.

Lo primero que hizo Amarini Villatoro fue felicitar a Herediano por la victoria (0-1) en la semifinal de ida del Torneo de Clausura 2026 contra Cartaginés.

“Esto se gana con goles y la efectividad de ellos pesó. En dos disparos que tuvieron al arco encuentran el gol en un momento decisivo del partido y a nosotros nos ha faltado efectividad”, expresó Amarini Villatoro en rueda de prensa.

Agregó que la toma de decisiones tiene que ser mejor en el último cuarto y que deben contar con más calidad ahí, donde se definen los partidos.

“Nosotros en el área nuestra estuvimos muy bien, anulando al rival, salvo la anotación que es un buen gol de ellos y en el área de ellos no tuvimos esa calidad y efectividad que se necesita en esta fase”, agregó.

Dijo que por esfuerzo no se puede quejar y que lo intentó por momentos de una forma equivocada.

“El partido allá pienso que será diferente, porque ellos con su gente pues independientemente de que la serie está a su favor, algo más deben mostrar para ser candidatos al título”, citó el técnico guatemalteco.

- ¿Cómo siente a Cartaginés para el partido del próximo sábado y qué deben hacer para buscar esa remontada?

- Yo creo que la serie está abierta, estamos a medio tiempo, lo perdemos 1-0 y vamos a una cancha lógicamente donde ellos son locales, donde tienen el apoyo del entorno, pero donde hemos jugado bien y que es una cancha que a pesar de ser sintética se presta para jugar.

”Somos un equipo que siempre intenta jugar y vamos a ir a la nuestra, a tratar de jugar. No me veo perdiendo ahí, creo que podemos sacar un buen resultado. Creo que vamos a trabajar en eso y siento que la serie sí puedo anticipar que será cerrada hasta el último minuto.

- ¿Siente que le cortaron el avance por los costados?

- Nuestro juego interior tuvo que ser mejor, somos un equipo que tiene la valía de atacar por los costados, pero el cómo manejar la pelota de los carriles centrales no fue bueno, hay que reconocerlo. No fuimos el equipo intenso, con buen pie, con mucha movilidad, nos pesó esa parte.

”Los duelos defensivos en su mayoría fueron ganados por ellos, era muy complicado por tener dos laterales de cada lado renunciando al ataque y apostando al error de nosotros. Les salió a ellos y el partido cambia si somos más efectivos y tenemos que pesar más en el uno contra uno”.

- ¿Cómo está el estado físico de Diego Mesén, Rándall Cordero y Johan Venegas?

- Mesén está lesionado, no se ha recuperado. Lo de Rándall pues el tema del golpe, de la fractura que tiene en la nariz y aunque puede jugar sin máscara, sentimos que en este momento Marcelo y Faerron lo está haciendo muy bien. Y el caso de Venegas que todavía está con las molestias.

”Lo que pasa es que teníamos 20 jugadores, teníamos un espacio y por no convocar a un chiquillo, preferí convocar a Venegas por lo que le puede aportar de experiencia al grupo, dentro del camerino al vivir esas fases. Era muy arriesgado meterlo, recién se metió al trabajo el jueves. Lo quiero tener ahí, porque con una semana de trabajo, en el partido siguiente puede estar y aportarnos”.

- ¿Su equipo equivocó las formas de atacar?

- Totalmente, es parte de... Entre la desesperación y la ansiedad tomamos malas decisiones y un buen centro, con calidad y calidad de remate marca diferencia. El tener las variantes nos faltó y el tener como premisa nada más el centro también nos confundió por momentos, porque es parte del fútbol y las variantes ofensivas que hemos trabajado. Nos faltaron variantes y no centrarnos en ese tipo de finalización, sino tener más variantes. Es parte de la forma que uno ataca.

- ¿Por qué cambió a Juan Carlos Gaete y a Suhander Zúñiga? ¿Los cambios no le dieron lo que necesitaba para que el equipo se viera diferente?

- Sí, a mí no me gustó el partido de los dos, esperaba un poquito más porque lo pueden hacer y sentí el momento de refrescar la banda izquierda y con la calidad que tiene Diego González. El fin era refrescar la banda, porque fue la banda donde menos generamos en fase ofensiva. Casi todo lo generamos por el lado de Mora y Barahona, y nos quedamos un poquito por ese lado.