Amarini Villatoro sobre el juego de vuelta ante Herediano: ‘Son 90 minutos de todo o nada’

El técnico del Cartagnés, Amarini Villatoro, explicó que espera un partido muy cerrado y de pocas opciones de gol ante el Herediano.

El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, aseguró en conferencia de prensa que su equipo llegará a competir y buscará dar la sorpresa en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara este sábado 9 de mayo, a partir de las 8 p. m.

Lejos de bajar los brazos tras la derrota en casa 0-1 ante los florenses el pasado sábado, el estratega guatemalteco tiene plena confianza en su plantel y, aunque en los tres juegos de la temporada han perdido ante el Team, aseguró que las estadísticas están para romperse.

“Estos partidos se ganan o se pierden por detalles. Son juegos muy cerrados, muy tácticos. Precisamente en eso nos hemos enfocado. Debemos hacer las variantes necesarias para mostrar el equipo que se observó en el primer tiempo, donde demostramos que llegamos a competir.

Amarini explicó que, pese a tener que nadar contra corriente en una cancha complicada, donde el rival es muy fuerte, tienen la convicción de poder sacar el resultado y dejar en el camino a los rojiamarillos.

“Será un partido bravo, muy peleado y cerrado. Muy parejo por lo mostrado en la cancha, donde ambos equipos demostramos que hemos competido. Debemos mostrar jerarquía, personalidad y calidad para romper el bloque defensivo del rival. Para nosotros es una revancha. Son 90 minutos de todo o nada”, sentenció Villatoro.

Sobre el esquema presentado por el técnico José Giacone en el Fello Meza, donde muchos lo tildaron de mezquino y en el cual prevaleció una férrea defensa, el timonel guatemalteco indicó que espera algo más de su rival en casa, pero es consciente de que estas series se juegan de manera diferente y siempre prevalece el resultado.

“Cada entrenador sabe lo que tiene en su plantel. Al final creo que ellos lo hicieron bien. Las finales son así, cerradas. Cuando se hace un buen planteamiento y sale, todo está bien y no hay mucho que decir. Nos ganaron bien, los jugadores se aplicaron. Nos puede gustar o no. En lo personal no tengo problemas con ello”, agregó Villatoro.

De acuerdo con el entrenador del Cartaginés, sus jugadores deben concentrarse en los detalles y, sobre todo, espera tener mayor calidad en la definición.

“Nos jugamos todo, desde contratos hasta la continuidad en el equipos. Debemos asumir el riesgo sin descuidar la parte baja. Es necesario mantener ese equilibrio que mostramos en el campeonato. Contamos con argumentos para pelear y sé que podemos competir y avanzar a la siguiente fase”, concluyó Villatoro.