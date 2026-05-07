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Amarini Villatoro sobre el juego de vuelta ante Herediano: ‘Son 90 minutos de todo o nada’

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, espera que su equipo demuestre jerarquía y personalidad ante el Herediano

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
El técnico del Cartagnés, Amarini Villatoro, explicó que espera un partido muy cerrado y de pocas opciones de gol ante el Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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